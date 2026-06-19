Almanya'da Mülteci Sayısı 4 Milyonu Aştı - Son Dakika
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Almanya'da Mülteci Sayısı 4 Milyonu Aştı

19.06.2026 20:16
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Sığınmacıların yarısı Ukrayna ve Suriye kökenli; gerçek sayı daha yüksek olabilir.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)– Almanya'da savaş, çatışma ve zorunlu göç nedeniyle ülkeye sığınanların sayısı 2025 itibarıyla 4 milyonu aştı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre mültecilerin yaklaşık yarısını Ukrayna ve Suriye kökenliler oluştururken, aile birleşimi gibi nedenlerle gelenler de hesaba katıldığında gerçek sayının daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Almanya'da geçen yıl itibarıyla savaş, çatışma ve zorunlu göç nedeniyle ülkeye gelen mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin sayısı 4 milyonu aştı. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre, ülkede 2025 yılı itibarıyla 4 milyondan fazla mülteci, sığınmacı ve zorunlu göç mağduru yaşıyor. Veriler, her yıl nüfusun yaklaşık yüzde 1'iyle gerçekleştirilen Mikrozensus araştırmasında katılımcıların kendi beyanlarına dayanıyor.

İstatistiklere göre, 1950 yılından bu yana Almanya'ya sığınan ve halen ülkede yaşayan yaklaşık 3,3 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1,2 milyonu, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014-2021 yılları arasında ülkeye geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından ise 2022-2025 döneminde yaklaşık 1,1 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Ayrıca 1990-2000 yılları arasında, eski Yugoslavya'daki savaşlar başta olmak üzere çeşitli çatışmalar nedeniyle yaklaşık 476 bin kişi Almanya'ya göç etti.

ALMANYA'DAKİ MÜLTECİLERİN YARIYA YAKINI UKRAYNA VE SURİYE'DEN

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 1950 sonrası Almanya'ya gelen mültecilerin yüzde 25'i Ukrayna, yaklaşık yüzde 20'si ise Suriye kökenli. Böylece ülkedeki mültecilerin yaklaşık yarısını bu iki ülke vatandaşları oluşturuyor. 100 binden fazla mültecinin geldiği diğer ülkeler arasında Afganistan, Irak, Polonya, Türkiye ve İran yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla Almanya'daki mültecilerin yaş ortalaması 39 olarak kaydedildi. Mültecilerin yüzde 45'ini kadınlar, yüzde 55'ini ise erkekler oluşturuyor.

Araştırmada ayrıca, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında eski Alman topraklarından sürülerek 1950 öncesinde bugünkü Almanya sınırlarına gelen yaklaşık 713 bin kişi de yer alıyor. Ortalama yaşları 85 olan bu grubun büyük bölümü Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya-Anhalt, Brandenburg ve Thüringen eyaletlerinde yaşıyor.

Federal İstatistik Dairesi, 1950 sonrası Almanya'ya gelen mülteci sayısının gerçekte yaklaşık 3,8 milyon olabileceğini belirtti. Bunun nedeni, Mikrozensus'ta yalnızca ülkeye geliş nedenini "kaçış" olarak beyan eden kişilerin mülteci olarak değerlendirilmesi. Aile birleşimi gibi farklı bir gerekçe bildiren ancak savaş bölgelerinden gelen kişiler bu hesaplamaya dahil edilmedi. Yetkililer, doğum ülkesi ve göç yılı esas alındığında toplam mülteci sayısının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Mülteci Sayısı 4 Milyonu Aştı - Son Dakika

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