Almanya\'da Noel Pazarı Saldırganının Önceki Suçlamaları Ortaya Çıktı

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ALMANYA'da Noel pazarı saldırganı Taleb al-Abdulmohsen'in isminin Nisan 2023 ile Ekim 2024 arasında 7 soruşturmada geçtiği ortaya çıktı.

20 Aralık 2024'te Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan ve ardından yakalanarak tutuklanan Taleb al-Abdulmohsen'in isminin Nisan 2023 ile Ekim 2024 arasında 7 soruşturmada geçtiği ortaya çıktı. Alman basınına göre, saldırgan Abdulmohsen'in önceden de çeşitli soruşturmalar kapsamında Alman makamları tarafından biliniyordu. Nisan 2023 ile Ekim 2024 arasında 7 soruşturmada söz konusu saldırganın isminin geçtiği, bunlardan 5'inde Abdulmohsen'in şikayetçi, 2'sinde ise suçlanan kişi olduğu kaydedildi.

1 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'dan gelen sığınmacılara yönelik muamele nedeniyle Almanya'yı eleştirmesi ve tehditlerde bulunmasının ardından Abdulmohsen hakkında polisin soruşturma başlattığı bildirildi. Başka bir soruşmada ise Abdulmohsen'in bir davada avukatlığını üstelenen kişiyi, ailesini ve çalışanlarını tehdit etmekle suçlandığı, polisin risk değerlendirme görüşmesi kapsamında Abdulmohsen ile görüştüğü aktarıldı.

Abdolmohsen'in ise iftira, harici bir belleğin posta kutusundan çalınması ve mülteci derneği çalışanlarına yönelik cinsel taciz gibi suçlamalar nedeniyle suç duyurularında bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 2020'den bu yana Bernburg kentindeki bir hastanede bağımlılık hastası suçlularının bulunduğu bölümde çalışan Abdulmohsen'in, hastaların psikiyatrik bakımından sorumlu olduğu ve söz konusu risk değerlendirme görüşmesinin çalıştığı hastanede gerçekleşmesine rağmen polis ile işveren arasında bilgi alışverişi yapılmadığı kaydedildi.