ALMANYA'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya çıktığı bildirildi. Saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği açıklandı.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da Noel Pazarına Yapılan Saldırıda Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi - Son Dakika
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