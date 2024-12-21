Almanya\'da Noel Pazarında Aracın Kalabalığa Sürülmesiyle 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya

ALMANYA'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında bir kişinin aracını kalabalığın üstüne sürmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Dünya liderleri olay sonrasında taziye mesajları paylaştı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde, bir kişinin aracını kalabalığın üstüne sürmesi sonucu meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla kişi yaralandı. Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Rainer Haseloff yaptığı açıklamada olay yerinde iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DÜNYA DİLERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Başbakan Olaf Scholz mesajında, "Alman halkı teröre boyun eğmeyecek" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bu saldırı Avrupa'yı sarstı" ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Pedro Sachez mesajında, "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında meydana gelen korkunç saldırı karşısında şok oldum" ifadelerine yer verdi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Almanya'da meydana gelen saldırı Noel ruhuna ve insanlığa yönelik korkunç bir saldırıdır. Düşüncelerim aileler ve Alman halkıyla birlikte" açıklamasını yaptı.