Gizemli aracın sahibi hâlâ bulunamadı! Cezası ise katlanarak artıyor

Dünya

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'nda, uzun süredir terk edilmiş bir araç dikkatleri üzerine çekti. Hannover plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin otopark ücreti, 200 bin euroyu geçti. Alman yetkililer, bunun bir unutkanlık, sahibi vefat etmiş bir araba mı yoksa hırsızlık sonrası terkedilmiş bir araba mı olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok.

Büyük bir şehirde yaşayanlar, park yeri bulmanın ne kadar zor olduğunu ve garajlara başvurmanın ne kadar pahalı olabileceğini bilirler, hatta kısa süreli duraklamalar için bile. Aynı şeyi sık sık iş nedeniyle havaalanlarına gidenler de söyleyebilir, çünkü ücretler genellikle ihtiyaca göre ayarlanabiliyor. Ancak, kesin olan bir şey var ki, kısa süreli park yerlerinde, yolcuları ve bagajları indirmek, kısa bir selamlaşma yapmak için tasarlanmış park alanlarında, "kiss & go" (öp ve git) olarak adlandırılan park alanlarında aracınızı bırakmanın sonuçları, hayal edilemeyecek kadar büyük olabilir.

ARAÇ ACİLEN TERK EDİLMİŞ GİBİ

Berlin'de, havaalanı yetkilileri, ana girişin hemen karşısında, kimsenin gelip almadığı terkedilmiş bir Golf aracı fark ettiler. Olay, bir yıldan fazla bir süredir devam ediyor ve Hannover plakalı, beşinci nesil dizel bir Golf, aftermarket jantlar ve hatta bir çekme kancası ile kök salmış durumda. İçeride, sanki biri aceleyle gitmiş gibi, etrafa yayılmış öğle yemeği kalıntıları, yiyecek paketleri, yarı dolu bir su şişesi ve gizemi artıran bir detay olarak, arka sileceklerin etrafına sarılmış inşaat alanı için kullanılan bir bant parçası var.

GÜNLÜK ÜCRETLER BİRİKEREK 200 BİN EUROYA ULAŞTI

Şaşırtıcı olan şey, kimsenin hala sahibini bulamamış olması; amaçları sadece arabayı kaldırmak değil, park ücretinin toplam maliyetini bildirmek. Park yeri aslında ilk 10 dakika için ücretsiz, ancak her ek saat 23 euro, yani günlük 552 euroya mal oluyor. Hızlı bir hesapla, bir yıl sonra toplam maliyet 200 bin euroyu geçiyor ki bu, her halükarda sahibin kimliği henüz tespit edilmediği ve gerekli mali kaynaklara sahip olup olmadığı belli olmadığı için geri alınması çok zor bir miktar.

ÇÖZÜLEMEYEN BİR GİZEM

Medya ve yetkililer olayı tartışırken, olasılıklardan biri, Golf'ün çalındığı ve kaçış aracı olarak kullanıldığı, plakanın ise değiştirildiği. Bir başka olasılık ise sahibinin vefat etmiş olması. Ancak unutkanlık ihtimali, burası uzun süreli park yeri değil, burada farklı türde araçların terkedilmesi yaygın olsa da daha sonra açık artırmaya çıkarılabilen araçlar olabileceği için oldukça zayıf bir ihtimal. Bu Golf ise Berlin Brandenburg Havaalanı'nda, en azından kaderiyle ilgili bir karar verilene kadar kalacak gibi görünüyor. Güvenlik açısından bir tehlike oluşturmuyor gibi görünüyor ve kim bilir, belki birkaç yıl sonra, popüler bir turistik cazibe haline gelir ve seyahat edenlerin selfie çektirdiği bir arka plan olur.