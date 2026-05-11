Almanya'da Partilerden X'e Çekilme Tartışması
Almanya'da Partilerden X'e Çekilme Tartışması

11.05.2026 10:40
Yeşiller, SPD ve Die Linke partileri X hesaplarını kapatırken tartışmalar sürüyor; Cem Özdemir ise karşı.

(STUTTGART) – Almanya'da Yeşiller Partisi'nin, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ve Sol Parti'nin (Die Linke) sosyal medya platformu X'teki (eski Twitter) resmi hesaplarını kapatma kararı siyaset çevrelerinde tartışma yarattı.

Baden-Württemberg eyaletin yeni Başbakanı olarak göreve hazırlanan Cem Özdemir, Yeşiller'in X platformundan çekilme kararını doğru bulmadığını açıkladı. Özdemir, tartışmalı ve sorunlu platformlarda dahi varlık göstermenin önemine dikkati çekerek, "Alanı en çok bağıranlara ya da dezenformasyon yayanlara bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Özdemir, X platformunda son yıllarda ciddi değişimler yaşandığını ve içerik kalitesinin bozulduğunu kabul eden Özdemir, buna rağmen tamamen çekilmenin yanlış bir yaklaşım olduğunu savundu.

Yeşiller, SPD ve Die Linke, Mayıs ayı başında yaptıkları ortak açıklamada, X'teki resmi parti ve grup hesaplarını kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Kararın bazı üst düzey siyasetçilerin kişisel hesaplarını da kapsadığı, ancak milletvekillerine platformu kullanma konusunda serbestlik tanındığı belirtilmişti. Üç parti, X'in son yıllarda "kaotik bir yapıya dönüştüğünü" ve platformda dezenformasyonun arttığını ifade ederek, siyasi tartışmaların sağlıklı bir zeminde yürütülemediğini vurgulamıştı. Bu kapsamda partilerin alternatif platformlara, özellikle BlueSky'a yönelme kararı aldığı bildirilmişti.

Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), X platformunda kalma kararı aldı. Parti sözcüsü, platformdaki iletişim kültüründeki bozulma ve radikalleşme eğilimine ilişkin endişeleri paylaştıklarını ancak demokratik tartışma alanlarının tamamen terk edilmesinin doğru olmadığını ifade etti

Kaynak: ANKA

