Almanya'da Suçlu Suriyelilerin İadesi Tartışması - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Suçlu Suriyelilerin İadesi Tartışması

Başbakan Scholz, suç işleyen Suriyelilerin Suriye'ye geri gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

28.01.2025 17:07
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da suç işleyen Suriyelilerin Suriye'ye geri gönderilmesi gerektiği yönündeki talebini bir kez daha dile getirdi. Scholz, önceki gün ARD televizyonundaki yaptığı açıklamada, "Suçlular ait oldukları ülkelere geri gönderilmeli. Bunu gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınmıyoruz" ifadelerini kullandı. Scholz, "Bir gün gelecek ve suçlular Suriye'ye de geri gönderilecek. Umarım o gün yakındır" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, önceki gün ARD televizyonundaki yaptığı açıklamada "Suçlular ait oldukları ülkelere geri gönderilmeli ve bunu gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınmıyoruz" ifadelerini kullandı. Scholz, "Bir gün gelecek ve suçlular Suriye'ye de geri gönderilecek. Umarım o gün yakındır" dedi.

Scholz, Suriye'deki Esad rejiminin hala görevde olduğu bir dönemde, geçen yılın haziran ayında yaptığı bir hükümet açıklamasında da benzer bir talepte bulunmuştu. Ancak o dönemde, Suriye'de Batılı hükümetlerce kabul gören bir hükümet olmaması ve koalisyon ortaklarından Yeşiller'in bazı itirazları nedeniyle bu talep hayata geçirilememişti.

Bavyera hükümetine ve CDU lideri Başbakan adayı Merz'e sert eleştiride bulundu

Başbakan Scholz, Aschaffenburg'da bir sığınmacının karıştığı şiddet olayıyla ilgili olarak Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) liderliğindeki Bavyera eyalet hükümetine sert eleştirilerde bulundu. Scholz, "Bavyera eyalet hükümetinin yaklaşımı utanç verici ve konuyla ilgili yeterince ciddi değil. Bu suçlunun Bavyera sokaklarında serbestçe dolaşmasına izin verilmemeliydi, gözaltına alınmalıydı" ifadelerini kullandı. Scholz, olayın detaylarının mutlaka açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Scholz, Hıristiyan Sosyal Demokrat Birliği (CDU) lideri ve başbakan adayı Friedrich Merz'i de sert bir dille eleştirdi. Scholz, Merz'in göç politikasıyla ilgili önerilerinin Alman Anayasası'na ve Avrupa Birliği anlaşmalarına aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, Merz'in tutumunu Helmut Kohl'ün CDU'suyla kıyaslayan Scholz, "Helmut Kohl bugün yaşasaydı, CDU'nun liderinden memnun kalmazdı" dedi.

Başbakan Scholz, CDU'nun sağ popülist AfD ile iş birliği yapayacağına dair şüphelerini dile getirdi. "Friedrich Merz'e güvenebileceğimi söylemiştim. Artık bunu söyleyemem" diyerek CDU liderine duyduğu güvenin sarsıldığını açıkça ifade etti.

Scholz'un bu açıklamaları, Almanya'da göç ve güvenlik politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle suç işleyen göçmenlerin iadesi ve Suriye gibi çatışma bölgelerine geri gönderilmesi konuları, kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Suçlu Suriyelilerin İadesi Tartışması - Son Dakika

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