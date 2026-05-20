Almanya'da Sürücü Belgesi Reformu Tartışma Yarattı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Almanya'da ehliyet maliyetlerini düşürmek amacıyla hazırlanan sürücü belgesi reformu kabineden geçti. Dijital teori eğitimi, sadeleştirilen sınav sistemi ve özel eşli sürüş uygulaması öngören düzenleme, sürücü kursları ve uzmanlar tarafından "fiyatları düşürmek yerine artırabilir" endişesiyle tartışılıyor.

Almanya'da Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder tarafından hazırlanan ve kabinede kabul edilen kapsamlı sürücü belgesi reformu, ülkede büyük tartışma yarattı. Reformun amacı, uzun yıllardır ortalama 3400 euroya kadar çıkan B sınıfı ehliyet maliyetini düşürmek. Ancak hem sürücü kursları hem de sektör temsilcileri, düzenlemenin ters etki yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte teorik eğitimde köklü değişiklikler planlanıyor. Derslerin sınıf ortamında zorunlu olarak yapılması şartı kaldırılacak. Adaylar, mobil uygulamalar üzerinden sınava hazırlanabilecek. Ayrıca 1100'ü aşkın soru sayısının yaklaşık üçte bir oranında azaltılması öngörülüyor.

Bürokrasinin azaltılması kapsamında sürücü kurslarının fiziksel derslik bulundurma zorunluluğu kaldırılacak ve belge yükümlülükleri hafifletilecek. Pratik sınavda da değişiklikler var. Zorunlu sürüş senaryoları sadeleştirilerek sadece şehir dışı, otoyol ve gece sürüşü temel alınacak. Sınav süresi ise 30 dakikadan 25 dakikaya indirilecek. Ayrıca "özel eşli eğitim" sistemi geri getiriliyor. Adaylar, belirli şartları sağlayan yakınlarıyla birlikte özel araç kullanarak deneyim kazanabilecek.

Kabinede kabul edilen kapsamlı sürücü belgesi reformuna, sürücü kursları ve meslek birlikleri reforma temkinli yaklaşıyor. Almanya Eğitmenleri Dernekleri Birliği ve Alman Sürüş Eğitmenleri Akademisi, dijitalleşmenin her teorik dersi karşılayamayacağını savunarak, bunun pratik eğitim ihtiyacını artırabileceğini belirtiyor. Kuruluşlara göre, gelir kaybı yaşayan kurslar bu açığı zorunlu olarak artırılmış direksiyon ücretleriyle kapatabilir. Bu durumun da "fiyatları düşürmek yerine artırma riski" taşıdığı ifade ediliyor.

Auto Club Europa (ACE) uzmanları ise reformda özellikle şeffaflık adımlarını olumlu buluyor. Sürücü kurslarının fiyat ve başarı oranlarını merkezi bir sistemde açıklaması, tüketici açısından avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak ACE, özel sürüş eğitimine geçiş için planlanan minimum uygulama süresinin yetersiz olabileceği görüşünde.

Reformun 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, her öğrenci için maliyetin gerçekten düşeceğine dair kesin bir garanti bulunmuyor. Araç ve aile desteği imkanı olmayan adaylar için sistemin daha pahalı hale gelme ihtimali de gündemde.