Almanya'da Terör Planlayan 5 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Terör Planlayan 5 Sanığa Hapis Cezası

Almanya'da Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı planlayan 5 sanık, ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

06.03.2025 21:45
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Haber: İlhan  Baba

(KOBLENZ)- Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı ve hükümeti devirmeyi planlayan beş sanık, ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada dört ana sanık, 5 yıl 9 aydan 8 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahküm edildi. Beşinci sanık ise 2 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Sanıklar, ülkede elektrik kesintileri yaratmayı, toplumsal kargaşa çıkarmayı ve bu süreçte hükümeti devirmeyi planlamakla suçlanıyordu. Mayıs 2023'te başlayan dava yaklaşık iki yıl sürdü ve sonuç olarak sanıklar terör amaçlı eylem planlamaktan mahküm edildi.

Mahkeme, sanıkların Almanya'daki anayasal düzeni şiddet kullanarak değiştirmeyi hedeflediğini ve bu nedenle sert cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

Dava, ülkede aşırı sağcı ve hükümet karşıtı grupların oluşturduğu tehdide dair önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Terör Planlayan 5 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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