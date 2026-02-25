Almanya'da Şehir İçi Toplu Taşımada Hafta Sonu Uyarı Grevi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da Ver.di Sendikası'na bağlı toplu taşıma çalışanları, hafta sonu otobüs, tramvay ve metro seferlerinde uyarı grevi yapacak. Grev, cuma erken saatlerde başlayıp eyaletlere göre cumartesi veya pazar gecesi sona erecek.

Almanya'da kamu ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Ver.di Sendikası'na bağlı şehir içi toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar, hafta sonunda ülke genelinde uyarı grevi başlatıyor.

Otobüs, tramvay ve metro işletmecileri tarafından yapılacak grev, cuma günü erken saatlerde başlayacak ve eyaletlere göre cumartesi veya pazar gecesi sona erecek. Öğrenciler, çalışanlar ve hafta sonu yolcuları bu durumdan etkilenebileceği açıklandı.

Grev, yalnızca şehir içi toplu taşıma şirketlerinde çalışanları kapsıyor. Almanya Demiryolları (Deutsche Bahn) ise bu grevden etkilenmeyecek; bölgesel ve uzun mesafe trenler ile S-Bahn hatları normal seferlerine devam edecek.

Baden-Württemberg ve Hamburg-Holstein eyaletlerindeki toplu taşıma şirketlerinde grev olup olmayacağı henüz netleşmedi. Ancak Hamburg Hochbahn çalışanlarının greve katılacağı bildirildi. Sendika Ver.di'ye göre, bu grevler toplamda yaklaşık 100 bin çalışanı kapsıyor.

Ver.di, tüm 16 eyalette belediye işverenleri ile yürütülen müzakerelerde, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Talepler arasında daha kısa haftalık çalışma süresi, uygun vardiya saatleri, daha uzun dinlenme süreleri ve gece ile hafta sonu çalışmaları için daha yüksek ek ödemeler yer alıyor.