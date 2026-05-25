Almanya'da Müslüman Bir Kadının Cenazesinin Yakılması Tartışma Yarattı

Haber: İlhan BABA

(WÜRZBURG) – Almanya'da hayatını kaybeden Türkiye kökenli Ayten Heck'in cenazesinin, ailesine haber verilmeden yakılarak defnedildiği ortaya çıktı. Olay, Müslüman toplumunda tepkiye neden oldu.

Almanya'nın Würzburg kentinde yaşamını yitiren 81 yaşındaki Türkiye kökenli Ayten Heck'in cenazesinin İslami usullere göre değil, yakılarak defnedildiği ortaya çıktı. Heck'in ABD'de yaşayan kızı Sabriye Morse'nin durumu yaklaşık bir ay sonra öğrendiği belirtildi.

İddiaya göre, huzurevinde kalan Ayten Heck rahatsızlanarak hastanede hayatını kaybetti. Ardından cenazesinin yakıldığı ve küllerinin Würzburg'daki Waldfriedhof Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi. Kızı Sabriye Morse, belediye tarafından kendilerine herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını belirterek, annesinin her zaman Türkiye'de kendi annesinin yanına gömülmek istediğini söyledi.

Ayten Heck'in 1997 yılından bu yana ATİB (Avrupa Türk-İslam Birliği) Cenaze Fonu üyesi olduğu ve yaklaşık 30 yıl boyunca düzenli aidat ödediği kaydedildi. ATİB yetkilileri, Heck'in defin işlemlerinin İslami kurallara uygun yapılması için yıllardır ödeme yaptığını belirterek, yaşananları "ihmaller zinciri" olarak değerlendirdi.

Würzburg Belediyesi ise Ayten Heck'in 9 Nisan 2026'da hayatını kaybettiğini, defin işlemleriyle ilgilenecek bir yakına ulaşılamadığını öne sürdü. Belediye açıklamasında, Heck'in dini aidiyetine ilişkin resmi kayıt bulunmadığı ve ABD'de yaşayan kızına ulaşmak için girişimde bulunulduğu, ancak adres bilgisine erişilemediği ifade edildi.

Würzburg Camiler Birliği Sözcüsü Ahmet Baştürk, belediyenin açıklamasını "anlaşılır bulmadıklarını" söyledi. Şehirdeki camilerin belediyeyle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Baştürk, "Ayten Heck'in Müslüman olduğunu yıllardır biliyoruz. Bir Müslüman'ın cenazesinin yakılması, üstelik kişinin bunun yaşanmaması için yıllarca çaba göstermesine rağmen, kabul edilemez" dedi.