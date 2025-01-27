Almanya'da Yeşiller Partisi'nden Havai Fişek Satışına Yasak Talebi

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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA)- Yeşiller Partisi, Almanya çapında yıl boyunca havai fişek satışını yasaklama talebini seçim programına dahil etme kararı aldı. Berlin'de düzenlenen parti kongresinde sunulan ilgili önerge, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini aldı.

Kabul edilen önergeye göre, Almanya genelinde havai fişek satışının tamamen yasaklanması talep ediliyor. Ayrıca, eyaletlerin yasak ve izin bölgeleri oluşturma konusunda daha fazla yetki sahibi olması ve yasa dışı patlayıcı maddelerin kullanımına karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiği belirtiliyor.

Önergenin sahibi, Friedrichshain/ Kreuzberg ilçe teşkilatından bir parti üyesi, havai fişeklerin insanlar ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. "Şehirde dışarı çıkmaya cesaret edemiyoruz. Astım hastaları için hava tehlikeli hale geliyor, sokaklar çöp içinde kalıyor. Ayrıca, havai fişekler hayvanlar için tam bir kabus. Yaban hayvanları paniğe kapılıyor, kirpiler kış uykusundan uyanıyor, kuşlar gökyüzünden düşüyor, evcil hayvanlar ise aşırı strese giriyor," dedi.

"Kaotik duruma karşı tek çözüm genel bir yasak"

Daha önce, Yeşiller'in Federal Meclis Grup Başkanı Britta Haßelmann, seçim programında mevcut ifadelerin korunmasını savunmuştu. Bu ifadeler, ülke genelinde bir yasak yerine, şehirlerin ve belediyelerin kendi bölgelerinde yasaklar uygulayabilmesine yönelik yasal bir çerçeve oluşturulmasını öngörüyordu. Ocak ayında, havai fişek yasağı için yapılan dilekçeler 1,5 milyon imza toplamış ve Federal İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmişti. Alman Çevre Yardımı Genel Müdürü Jürgen Resch, "Yılbaşı gecesi yapılan havai fişek gösterileri büyük zararlara yol açıyor. Her yıl birçok insan yasal havai fişeklerle bile sakat kalıyor, ağır yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Yılbaşı gecesindeki kaotik duruma karşı tek çözüm genel bir yasak" dedi.

Geçtiğimiz yılbaşı gecesinde Almanya genelinde havai fişek nedeniyle beş kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Berlin'in Schöneberg semtinde ise yasa dışı bir patlayıcı bir apartmana büyük hasar vermişti.