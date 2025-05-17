Almanya Ekonomisi Dar Boğazda: 81 Milyar Euro Açık Bekleniyor - Son Dakika
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Dünya

Almanya Ekonomisi Dar Boğazda: 81 Milyar Euro Açık Bekleniyor

Almanya'da Federal Maliye Bakanlığı'nın vergi tahminleri yeni hükümeti zor durumda bıraktı. 2029'a kadar 81 milyar euro bütçe açığı öngörülürken, ekonomist İsmail Akpınar, ekonomideki daralmanın nedenlerini sıraladı ve acil yatırım programlarının devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

17.05.2025 12:38  Güncelleme: 14:50
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da Federal Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan son vergi tahmini, yeni kurulan hükümeti zora soktu. Yapılan projeksiyonlara göre, 2029 yılına kadar kamu bütçelerinde toplam 81 milyar euro açık, yalnızca gelecek yıl için 19 milyar euroluk daha az vergi geliri öngörülüyor. Ekonomist İsmail Akpınar ANKA'ya yaptığı değerlendirmede "Almanya ekonomisinin dar boğazda" olduğunu söyledi.

Ortaya çıkan bütçe açığı, federal hükümetin kemer sıkma önlemleri almasını zorunlu hale getiriyor. Yapılan projeksiyonlara göre, 2029 yılına kadar kamu bütçelerinde toplam 81 milyar euro açık bekleniyor. Yalnızca gelecek yıl için ise 19 milyar euroluk daha az vergi geliri öngörülüyor. Bu gelişme, Maliye Bakanı Lars Klingbeil (SPD) ve Başbakan Friedrich Merz'in (CDU) 25 Haziran'da kabineye sunmayı planladığı ek federal bütçe tasarısını ciddi şekilde zorlaştıracak.

Ancak Alman Sendikalar Birliği (DGB), kesinti politikalarının kamu hizmetlerini olumsuz etkileyeceği ve ekonomik krizi derinleştireceği gerekçesiyle bu yaklaşımı eleştiriyor. DGB, hükümete 500 milyar euroluk özel bir yatırım fonu ile büyümeyi teşvik etme çağrısında bulunuyor.

Ekonomist Akpınar: "Almanya ekonomisi dar boğazda"

Ekonomist ve maliye uzmanı İsmail Akpınar, düşen vergi tahminlerinin yeni kurulan federal hükümet için kötü bir başlangıç olduğunu belirtti. Akpınar, "Almanya'nın yeni maliye bakanı göreve gelir gelmez gelirlerin tahmin edilenden düşük olacağını açıklamak zorunda kaldı. Reform havası beklenirken, şimdi bütçe kısıtlamaları konuşuluyor" dedi.

Akpınar, ekonomik daralmanın temel nedenlerini ise şöyle sıraladı:

"Almanya ekonomisinin büyümemesi, sanayi ve teknoloji gibi önemli sektörlerin daralması, yatırımcıların belirsizlik nedeniyle Almanya yerine ABD'ye yönelmesi ve ABD Başkanı Trump'ın AB'ye uyguladığı ek gümrük vergileri ekonomiyi olumsuz etkiliyor."

Belediyeler de zorda: 27 milyar euro daha az gelir

Akpınar, sadece federal hükümetin değil, belediyelerin de büyük gelir kaybı yaşayacağını belirtti. Belediyeler, yaklaşık 27 milyar euro daha az kaynakla hizmet sunmak zorunda kalacak. Bu durum; yüzme havuzlarından anaokullarına, okullardan dijital kamu hizmetlerine kadar birçok alanda olumsuz etki yaratacak.

Acil yatırım programları devreye girmeli

Almanya'nın ekonomik durgunluğu aşması için yatırım programlarının hızla devreye alması gerektiğini vurgulayan Akpınar, 500 milyar euroluk özel fonun olumlu bir adım olduğunu ancak temel bütçedeki açıkları kapatmayacağını ifade etti. Ayrıca savunma harcamalarına ayrılması planlanan yüksek bütçenin durumu daha da zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Akpınar'a göre, hükümetin federal mecliste çoğunluğu sağlayarak dengeli ve sürdürülebilir bir bütçeyi kabul ettirmesi kritik önem taşıyor. Aksi halde Almanya'nın geçici bütçeyle yönetilmeye devam edeceğini, bunun da yalnızca bakanlıkları değil, yerel yönetimleri ve genel ekonomiyi de felç edebileceğine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya Ekonomisi Dar Boğazda: 81 Milyar Euro Açık Bekleniyor - Son Dakika

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