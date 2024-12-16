Almanya Esad Rejimi Destekçilerine Geçit Vermeyecek - Son Dakika
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Almanya Esad Rejimi Destekçilerine Geçit Vermeyecek

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Esad rejiminin savaş suçları ve insan hakları ihlallerine karışan destekçilerinin Almanya'ya sığınması durumunda yargılanacaklarını açıkladı.

16.12.2024 11:20  Güncelleme: 11:21
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Almanya, Suriye'de devrilen Beşar Esad rejimi destekçilerine geçit vermeyecek. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Esad rejiminin savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine karışan destekçilerinin Almanya'ya geçmeleri durumunda yargılanacaklarını belirtti.

Almanya Esad Rejimi Destekçilerine Geçit Vermeyecek

"YASALARIN TÜM GÜCÜYLE HESAP SORACAĞIZ"

Baerbock, Alman makamlarının, Esad rejimi ajanlarının Almanya'ya sığınmasına izin vermeyeceğini kaydederek, "Eğer Esad'ın işkencecilerinden herhangi biri Almanya'ya kaçmayı düşünüyorsa, şunu açıkça söyleyebilirim, rejimin tüm uşaklarından işledikleri korkunç suçlar için yasaların tüm gücüyle hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Almanya Esad Rejimi Destekçilerine Geçit Vermeyecek
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Almanya Esad Rejimi Destekçilerine Geçit Vermeyecek - Son Dakika

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