Almanya'nın Nürnberg Kentinde 23 Nisan Coşkusu

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bir süpermarket otoparkında düzenlenen halka açık etkinlikle kutlandı. Gün boyu süren programda çocuklar yüz boyama, oyunlar ve yarışmalarla eğlenirken, palyaço gösterileri ve sahne performansları büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Atatürk'ün mirasına vurgu yaparak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bir süpermarketin otoparkında düzenlenen halka açık etkinlikte coşkuyla kutlandı. Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır ve Anıl Altun'un da katıldığı etkinlikte, vatandaşlar çocuklarıyla birlikte bayram sevincini yaşadı. Programın moderatörlüğünü sanatçı Ertan Can üstlendi.

Gün boyu süren kutlamalarda çocuklar için yüz boyama, resim yapma, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Palyaço gösterileriyle çocuklara balonlar dağıtılırken, SPD Nord Ost Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükçü'nün Nasrettin Hoca kostümüyle sahne aldığı performans büyük ilgi gördü.

"23 Nisan Egemenliğin saraylardan alınıp halka verildiği gün"

Etkinliğin otoparkta halka açık şekilde gerçekleştirilmesine öncülük eden iş insanı Hakan Can, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Egemenliğin saraylardan alınıp halka verildiği bu anlamlı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklara ve milletimize kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının kıymetini bilmeliyiz. Bu tür etkinliklerle toplumsal birlikteliğe katkı sunmak bizim için büyük mutluluk. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer."