Almanya Rehineler İçin Ateşkes İstiyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merzh, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes görüşmelerinin Almanya'nın en öncelikli konuları olduğunu belirtti.

Gazze'deki sivil halkın çektiği acılardan derin endişe duyduğunu kaydeden Merz, "Bu koşullar altında, Alman hükümeti, bir sonraki duyuruya kadar Gazze'de kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizat ihracatını onaylamayacaktır" ifadelerini kullandı.