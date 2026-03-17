Almanya: Savaş En Kısa Sürede Sona Ermeli

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "Bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını da ele aldıklarını belirten Merz, "Bölge hedefleri belirsiz sonsuz bir savaşa sürüklenmemeli" ifadelerini kullandı.

Merz, çatışmaların yayılmasının Orta Doğu'daki ve Körfez bölgesindeki tüm ortaklar için büyük riskler doğuracağını söyleyerek, aynı durumun İran'ın devlet yapısının, toprak bütünlüğünün ve ekonomisinin çökmesi için de geçerli olduğunu bildirdi. Merz, "Bu nedenle bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli. Biz bu savaşa katılmıyoruz. Bunu ilk günden itibaren söyledik. Alman hükümeti için bu durum değişmeyecek. Bu, savaş devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz seyrini askeri yollarla güvence altına almaya katkıda bulunmayacağımız anlamına da geliyor" diye konuştu.

İran'a düzenledikleri saldırılar öncesinde ABD ve İsrail'in kendilerine danışmadıklarını vurgulayan Merz, "Bu savaşın NATO'nun meselesi olmadığı her zaman açıktı. Bugüne kadar, böyle bir operasyonun nasıl başarılı olabileceğine dair hiçbir plan yoktu" değerlendirmesinde bulundu.