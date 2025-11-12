Karaahmetoğlu'ndan İmamoğlu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Karaahmetoğlu'ndan İmamoğlu Açıklaması

12.11.2025 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi “siyasi baskı aracı” olarak nitelendirdi. Karaahmetoğlu, “Bu dava Erdoğan’ın iktidarını koruma çabasının ürünü, verilmek istenen mesaj ise net, İmamoğlu asla serbest bırakılmayacak” dedi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi "siyasi baskı aracı" olarak nitelendirdi. Karaahmetoğlu, "Bu dava Erdoğan'ın iktidarını koruma çabasının ürünü, verilmek istenen mesaj ise net, İmamoğlu asla serbest bırakılmayacak" dedi.

Federal Meclis SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 2 bin yılı aşkın hapis cezası talep edilen iddianameye tepki gösterdi.

Karaahmetoğlu, iddianamenin siyasi bir baskı aracı olduğunu belirterek, "Türkiye'deki rejim, ülkenin en büyük muhalefet partisi ve onun umut vadeden ismi üzerindeki baskıyı artırmak için yeni bir gerilim yaratıyor. Sunulan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame ve 2 bin yılı aşan hapis cezası talebi, her şeyden önce sembolik bir eylemdir. Burada verilmek istenen mesaj açık: 'Yalnızca yargılama süreci yıllar sürecek, biz seni asla serbest bırakmayacağız'" ifadelerini kullandı.

Karaahmetoğlu, davanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sürdürme çabasına hizmet ettiğini savunarak, "Erdoğan, iktidarını korumak için hiçbir aracı kirli saymıyor. Daha iki yıl önce seçim kampanyasında CHP'yi Kürt kökenli DEM Parti ile işbirliği yapmakla suçlayan Cumhurbaşkanı, şimdi ise 'ebedi cumhurbaşkanlığı' projesi için çoğunluk sağlamak amacıyla PKK'nın kurucusuna yönelik yakınlaşma politikası güdüyor" dedi.

SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinin bu süreçte ayaklar altına alındığını belirterek, "Erdoğan'ın bu tavrı, güçten çok korkaklığın göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karaahmetoğlu'ndan İmamoğlu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar
Aman dikkat 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
İzmir’de silahlı saldırı Bilanço ağır İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır
Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü Sünnet düğününde kanlı saldırı: 1 çocuk öldü
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

21:28
Düşen uçağın karakutusu Türkiye’de
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
20:37
Galatasaray’ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı teklif belli oldu
20:03
Türkiye’nin yüreğini yakan uçak kazası Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
19:30
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti
18:26
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi
Erdoğan ile Bahçeli görüşme gerçekleştirdi
18:25
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 22:06:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Karaahmetoğlu'ndan İmamoğlu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.