Karaahmetoğlu'ndan İmamoğlu Açıklaması

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi "siyasi baskı aracı" olarak nitelendirdi. Karaahmetoğlu, "Bu dava Erdoğan'ın iktidarını koruma çabasının ürünü, verilmek istenen mesaj ise net, İmamoğlu asla serbest bırakılmayacak" dedi.

Federal Meclis SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 2 bin yılı aşkın hapis cezası talep edilen iddianameye tepki gösterdi.

Karaahmetoğlu, iddianamenin siyasi bir baskı aracı olduğunu belirterek, "Türkiye'deki rejim, ülkenin en büyük muhalefet partisi ve onun umut vadeden ismi üzerindeki baskıyı artırmak için yeni bir gerilim yaratıyor. Sunulan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame ve 2 bin yılı aşan hapis cezası talebi, her şeyden önce sembolik bir eylemdir. Burada verilmek istenen mesaj açık: 'Yalnızca yargılama süreci yıllar sürecek, biz seni asla serbest bırakmayacağız'" ifadelerini kullandı.

Karaahmetoğlu, davanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sürdürme çabasına hizmet ettiğini savunarak, "Erdoğan, iktidarını korumak için hiçbir aracı kirli saymıyor. Daha iki yıl önce seçim kampanyasında CHP'yi Kürt kökenli DEM Parti ile işbirliği yapmakla suçlayan Cumhurbaşkanı, şimdi ise 'ebedi cumhurbaşkanlığı' projesi için çoğunluk sağlamak amacıyla PKK'nın kurucusuna yönelik yakınlaşma politikası güdüyor" dedi.

SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinin bu süreçte ayaklar altına alındığını belirterek, "Erdoğan'ın bu tavrı, güçten çok korkaklığın göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.