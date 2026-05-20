Almanya ve Türkiye: Stratejik Diyalog Vurgusu

20.05.2026 19:01
Macit Karaahmetoğlu, Türkiye-Almanya ilişkilerinin insan hakları eksenli geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Almanya Federal Meclis Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin yeniden canlandırılan stratejik diyalog çerçevesinde uzun vadeli bir vizyonla ele alınması gerektiğini belirterek, iş birliğinin yalnızca güvenlik ve ekonomiyle sınırlı kalmaması, insan hakları ve temel özgürlüklerin de sürecin merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı.

Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Türkiye ile Almanya arasında yeniden canlandırılan Stratejik Diyalog Mekanizması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaahmetoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun vadeli bir stratejik vizyon çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 18 Mayıs'ta Berlin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yeniden gündeme gelen Stratejik Diyalog Mekanizması'nı "önemli ve kritik bir adım" olarak nitelendiren Karaahmetoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine ilişkin mesajlar verdi.

Türkiye'nin AB yolunda ilerlemesinin savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin yanı sıra temel hak ve özgürlüklerde yapılacak reformlara bağlı olduğunu ifade eden Karaahmetoğlu, "Diyalog insan hakları göz ardı edilerek yürütülemez" dedi.

Son yıllarda siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerin tutukluluk durumuna dikkat çeken Karaahmetoğlu, ifade, düşünce ve basın özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların Avrupa Birliği değerleriyle çeliştiğini belirtti. Almanya'nın yapıcı diyalogdan yana olduğunu söyleyen Karaahmetoğlu, bu sürecin insan hakları ve evrensel özgürlükler göz ardı edilerek ilerleyemeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi başlıkları öne çıkardığını hatırlatan Karaahmetoğlu, AB sürecinin Kopenhag Kriterleri'ne bağlılıkla ilerleyebileceğini ifade etti.

Bölgesel güvenlik ve savunma sanayii iş birliğine de değinen SPD'li vekil, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadındaki rolünün önemine dikkat çekti. Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji güvenliği gibi başlıklarda Türkiye'nin stratejik konumuna işaret eden Karaahmetoğlu, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin ortak çıkar olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2026 Fuarı'na Almanya Savunma Bakanlığı'nın resmi katılımını hatırlatan Karaahmetoğlu, bu yıl gerçekleştirilecek Beşinci Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı'ndan da önemli sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Karaahmetoğlu, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin yalnızca güvenlik ve ekonomi değil, aynı zamanda temel hak ve özgürlükler alanında da dengeli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulması gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki temasların uzun vadeli stratejik vizyonla güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 19:52:03.
