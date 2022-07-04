Altılı masa beşinci kez bir araya geldi

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi.

Toplantı sürerken yapılan açıklamada, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalarla ilgili, "Bilinmesini isteriz ki, altı siyasi partinin ortak akıl ve makulde buluşmak üzere oluşturduğu istişare mekanizmasını, adaylık tartışmasına indirgemeye çalışanlar, milletimizin ve ülkemizin geleceğine dair büyük bir kazanım olarak gördüğümüz çalışmalarımızı asla sekteye uğratamayacaktır. Bir kez daha ilan ediyoruz ki; Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi âşıklarının adayı olacaktır" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Akşener'in ev sahipliğinde İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İlk kez gündüz saatlerinde yapılan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekonomiden, dış politikaya, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için oluşturulan komisyon çalışmalarının ele aldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, "İktidarın, milletimizi kutuplaştırarak, birbirine hasım ilan eden bu kutuplaşma üzerinden çıkar düzenini sürdürmeyi amaçlayan kirli siyasetinin karşısında huzurun hâkim olduğu 'Yarının Türkiyesi'ni inşa etmeye kararlıyız" görüşüne yer verildi.

Ayrıca 29 yıl önce Madımak Oteli ve Başbağlar'da yaşamını yitirenler de anıldı.

Altı siyasi partinin işbirliğinin geldiği aşama ve atılacak yeni adımların ele alındığı toplantıda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için gerekli anayasal ve yasal reformlarla ilgili kurulan komisyonun da çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

"Sermaye kontrolü adımı"

Liderlerin açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, 15 milyon lira üzeri döviz varlığı bulunan şirketlere ticari kredi kullandırılmayacağına yönelik kararı, "Serbest kambiyo sisteminden sermaye kontrol sistemine geçişleri adımı" olduğu vurgulandı.

Meclis'ten geçen "ek bütçe" ise iktidarın "ekonomi politikalarının iflasının itirafı" olarak nitelendirildi:

"Genel Başkanlar olarak bizler, iktidarın ülkemizi geçen yüzyılda kalan, kapalı bir ekonomi-politik sisteme yöneltme çabalarına karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

"Kurallı, verimli, rekabetçi, istihdamı önceleyen bir ekonominin güvencesi olarak, yüksek enflasyon ve işsizliği bitirmeye, çiftçimizi, emekçimizi, sanayicimizi, esnafımızı, memurumuzu ve emeklimizi refaha kavuşturmaya; milletimizin hiçbir ferdini açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkûm etmemeye kararlıyız. "

Açıklamada, iktidarın görüşmelerini yeni yasama yılına ertelediği "Dezenformasyon Yasa Teklifi" de eleştirilerek, basın özgürlüğünü savunma konusunda kararlı tutumlarının devam edeceği vurgulandı.

Madrid zirvesine eleştiri: İç siyaset malzemesi

Liderler, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik NATO vetosunu koşullu olarak kaldırdığı Madrid zirvesini de ele aldı ve ortak açıklamada da iktidarın zirvedeki tutumu eleştirildi:

"Türk dış politikasında ise son yıllarda kişisel ve tepkisel tercihlere bağlı olarak yaşanan; savrulma, hedefsizlik ve vizyonsuzluğun son örneği, NATO'nun Madrid Zirvesi sürecinde görülmüştür.

"Türkiye'nin haklı taleplerini somut güvencelere bağlamayan üçlü mutabakat metni, bir iç siyaset malzemesi olarak kullanılması dışında herhangi bir değer taşımamaktadır."

Son dört yılda, ülkenin yaşadığı sorunların katlanarak arttığı belirtilen açıklamada, bunun nedeninin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu vurgulandı. Bunu aşmanın yolunun güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğu vurgulanan açıklamada, "Özetle, sadece yönetim sisteminin değil, topyekûn hayatlarımızın değişmesidir. Milletçe hak ettiğimiz, 21'inci yüzyıla yakışır, mutlu ve refah içinde bir Türkiye'ye kavuşmaktır" ifadelerine yer verildi.

'13. Cumhurbaşkanı, demokrasi aşıklarının adayı olacak'

Liderler, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalara da tepki gösterdi:

"Bilinmesini isteriz ki; altı siyasi partinin ortak akıl ve makulde buluşmak üzere oluşturduğu istişare mekanizmasını, adaylık tartışmasına indirgemeye çalışanlar, milletimizin ve ülkemizin geleceğine dair büyük bir kazanım olarak gördüğümüz çalışmalarımızı asla sekteye uğratamayacaktır.

"Bir kez daha ilan ediyoruz ki; Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi âşıklarının adayı olacaktır."