Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti

Afrika dev keseli sıçanlarını eğiten sivil toplum kuruluşu APOPO, salı günü yaptığı basın açıklamasında, Kamboçya'da yaptığı mayın tespit çalışmaları için altın madalya kazanan, mayınları koklayarak bulan kahraman fare Magawa'nın, 8 yaşında öldüğünü bildirdi.

''HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ''

Açıklamada, "Kahraman fare Magawa, bu hafta sonu huzur içinde öldü. Magawa'nın sağlığı geçen hafta iyiydi ve haftanın çoğunu her zamanki coşkusuyla oynayarak geçirdi. Ancak hafta sonuna doğru coşkusu azalmaya başladı, son günlerinde ise daha fazla kestirirken, yemeğe daha az ilgi gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜNE KADARKİ EN BAŞARILI SIÇANDI

Magawa'nın beş yıllık kariyeri boyunca, yüzden fazla kara mayını ve başka patlayıcılar bulduğu, bunun da Magawa'yı, APOPO'nun bugüne kadarki en başarılı kahraman faresi yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Onun katkısı, Kamboçya'daki toplulukların hayatlarını veya uzuvlarını kaybetme korkusu olmadan yaşamasına, çalışmasına ve oynamasına izin verdi" denildi.

ALTIN MADALYAYA LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Magawa, geçen yıl Haziran ayında emekli olmadan önce, Kamboçya'da kara mayınlarını tespit eden çalışmaları nedeniyle, İngiliz veterinerlik vakfı Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri tarafından Eylül 2020'de altın madalyaya layık görülmüştü. Tanzanya'da doğan Magawa, APOPO tarafından kara mayınlarında kullanılan patlayıcı kimyasalların kokusunu tespit etmek ve onları eğiticilerine göstermek üzere yine Tanzanya'da eğitilmişti.

KAMBOÇYA, EN FAZLA MAYIN KALINTILARININ OLDUĞU ÜLKELER ARASINDA

Bölgesel ve iç çatışmalar, Kamboçya'yı dünyadaki savaşlardan etkilenen ülkeler arasında en fazla mayın ve patlayıcı kalıntıların bulunduğu ülkelerden biri yaptı. Yaklaşık otuz yıl süren çatışmaların ardından geriye, yaklaşık 4 ila 6 milyon kara mayını ve diğer mühimmat kaldı. Kamboçya'da geçen yıl kara mayınları ve patlamamış mühimmatın (UXO) infilak etmesinin 11 kişinin ölümüne, 33 kişinin de yaralanmasına yol açtığını belirten hükümet raporunda ayrıca, 1979-2021 yıllarındaki kara mayınları ve UXO patlamalarının toplam 19.808 can aldığı ve 45.156 kişinin yaralanmasına veya uzuv kaybetmesine neden olduğu bildirildi.