79. Cannes'da Altın Palmiye Cristian Mungiu'nun
24.05.2026 09:51  Güncelleme: 09:52
79. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye, ‘Fjord’ ile Rumen yönetmen Cristian Mungiu’ya verildi. En İyi Yönetmen ödülü iki filme giderken, Onur Ödülleri Barbra Streisand, Peter Jackson ve John Travolta’ya takdim edildi.

FRANSA'da düzenlenen 79'uncu Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü 'Fjord' filmiyle Rumen yönetmen Cristian Mungiu kazandı.

Fransa'da düzenlenen 79'uncu Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un üstlendi. Rumen yönetmen Cristian Mungiu, 'Fjord' filmiyle Altın Palmiye Ödülü'nü aldı.

En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi, 'La Bola Negra' filmiyle İspanyol yönetmenler Javier Calvo ve Javier Ambrossi'nin yanı sıra 'Fatherland' filmiyle Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin oldu.

Jüri Ödülü ise 'L'Aventure revee' filmiyle Alman yönetmen Valeska Grisebach'a verildi.

Festivalde, Rus yönetmen Andrei Zviaguintsev 'Minotaure' filmiyle Büyük Ödül'e layık görülürken, En İyi Senaryo Ödülü'nü 'Notre Salut' filminin senaryosunu kaleme alan Fransız senarist Emmanuel Marre kazandı.

'Coward' filminde oynayan Belçikalı Emmanuel Macchia ve Fransız aktör Valentin Campagne, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yıl festivalin En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Soudain' filminde rol alan Belçikalı oyuncu Virginie Efira ve Japon oyuncu Tao Okamato aldı.

Altın Kamera Ödülü'nü 'Ben'Imana' adlı filmin Ruandalı yönetmeni Marie-Clementine Dusabejambo alırken, Kısa Metraj Ödülü 'Para Los Contrincantes' filmiyle Arjantinli yönetmen Federico Luis'e verildi.

Onur Ödülü'nün sahibi, ABD'li oyuncu Barbra Streisand, Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson ve ABD'li oyuncu John Travolta'nın oldu.

Kaynak: DHA

