ABD'de 2018 yılında açılan "Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi" ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzeye Türkiye'den gidenler, tanıdık bir yemekle de karşılaşıyor. Kelle Paça çorbasını görenler kısa bir şaşkınlık yaşıyor.
NTV'nin derlediği habere göre; Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan ve görmeye tahammül dahi edemeyeceğiniz yemekleri inceliyor ve isterse tadabiliyor.
İşte o yemeklerin listesi:
Son Dakika › Dünya › Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor - Son Dakika