Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor - Son Dakika
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Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor

04.10.2022 00:22

ABD'de 2018'de açılan "Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi" dünyanın dört bir yanından farkı yemekleri sergiliyor. Müzeye Türkiye'de de yapılan Kelle Paça çorbası da konuldu.

ABD'de 2018 yılında açılan "Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi" ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzeye Türkiye'den gidenler, tanıdık bir yemekle de karşılaşıyor. Kelle Paça çorbasını görenler kısa bir şaşkınlık yaşıyor.

Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi! İçeride Türkiye'de yapılan bir yemek de var

İSTEYEN TADABİLİYOR

NTV'nin derlediği habere göre; Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan ve görmeye tahammül dahi edemeyeceğiniz yemekleri inceliyor ve isterse tadabiliyor.

İşte o yemeklerin listesi:

  • MEYVE YARASASI ÇORBASI - GUAM
  • KOYUN GÖZÜ SUYU - MOĞOLİSTAN
  • KALE PACHE - İRAN-TÜRKİYE
  • BOĞA PENİSİ - ÇİN
  • CANLI LARVALI PEYNİR - SARDİNYA İTALYA
  • BALIK SPERMİ ÇUVALLARI - JAPONYA
  • BEBEK FARE ŞARABI - ÇİN




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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor - Son Dakika


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