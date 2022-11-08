Dünya bu araştırmayı tartışıyor! Bilim insanları cinsel organı küçülten yiyeceklerin tam listesini verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru olarak görev yapan Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayınlandı. Araştırma sonuçları, tartışmaları da beraberinde getirdi.

CİNSEL ORGANI KÜÇÜKTEN YİYECEKLERİ LİSTELEDİLER

Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi. Söz konusu listede şu besinler yer aldı: Soda, şarküteri etleri, soya, şeker, alkol.

BÜYÜTEN YİYECEKLER DE SIRALANDI

Araştırmacılar, cinsel organı küçülten besinlerin yanı sıra büyüten yiyeceklere de yer verdi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yazıldı: "Karpuz, ıspanak ve diğer yapraklı yeşillikler, kahve, bitter çikolata, somon, fındık, portakal ve yaban mersini."