ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı

25.08.2022 22:51
ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı

ABD'de Oakland Athletics beyzbol takımının karşılaşmasında boş tribünde cinsel ilişkiye giren çift, 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD' de geçtiğimiz günlerde skandal bir olay meydana geldi. Oakland Athletics ve Seattle Mariners beyzbol takımları arasındaki maçta iki taraftar stadyumdaki tribünlerin boş olmasını fırsat bilerek cinsel ilişkiye girdi.

BAŞKA TARAFTAR KAYDETTİ

Çiftin bu akılalmaz davranışı, başka bir taraftar tarafından kaydedilmesiyle birlikte sosyal medyaya düştü. Polis ekipleri, görüntüler hakkında soruşturma başlattı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Oakland polis departmanı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çifte yönelik verilen ceza belli oldu. Kimlikleri tespit edilen çift, 1000 dolar para cezasına çarptırıldı.

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SON DAKİKA: ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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