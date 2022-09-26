51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı - Son Dakika
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51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı

26.09.2022 20:27

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de 'sperm donörü' olan ve 51 kadının hamile kalmasını sağlayan Kyle Gordy, bazı kadınlara sperm bağışı yapmadığını, bunun yerine direkt ilişkiye girdiğini açıkladı. Gordy'un itirafı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

ABD'de ve İngiltere'de sperm donörü olarak çalışan ve talepleri açtığı bir internet sitesi üzerinden toplayan Kyle Gordy'un açıklamaları, neredeyse yaptığı işten daha fazla konuşuldu.

LEZBİYEN BİR ÇİFTLE BAŞLADI

Sperm bağışçılığına çocuk sahibi olmaya karar veren lezbiyen bir çifte yaptığı bağışla başlayan Gordy bugüne kadar 51 çocuğun dünyaya gelmesine yardımcı oldu. Şu sıralar da 15 kadın, Fordy'un çocuğunu taşıyor.

51 kadını hamile bırakan adamın tek bir itirafı, yaptığı işten daha çok konuşuldu

İTİRAFI ŞAŞKINLIK YARATTI

Mesleği hakkında bir itirafta da bulunan Gordy, büyük şaşkınlığa neden oldu. Fordy her zaman bağış yapmadığını, bazı zamanlarda kadınları ilişkiye girerek de hamile bıraktığını söyleyerek herkesi dumur etti.

"AYDA 3 İLA 5 KEZ ARASI TRANSFER YAPIYORUZ"

Sürece ilişkin de bilgi veren Gordy, "Genellikle ayda üç ila beş kez arasında transfer yapıyoruz. Bu süre hamile kalmak için yeterli. Ancak önemli olan, kadınların benimle ne sıklıkta iletişime geçtikleri. Eğer daha sık istiyorlarsa daha sık şekilde iletişim halinde oluyoruz" dedi.

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Son Dakika Dünya 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı - Son Dakika


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