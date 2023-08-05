Amerika'da Ayı Saldırısı: Adam Kurtuldu, Ayı Yakalandı - Son Dakika
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Amerika'da Ayı Saldırısı: Adam Kurtuldu, Ayı Yakalandı

05.08.2023 15:37

Amerika Birleşik Devletleri'nde John Swartz isimli adam, torunu için havuzu doldurduktan sonra musluğu kapatmak için garaja girdi. Ancak arkasından garaja giren bir ayı tarafından saldırıya uğradı. Şaşkına dönen Swartz, koşarak ayıdan kurtulmayı başardı ancak kafasını ısırdı. Eşinin ilk yardımı sonrası hastaneye kaldırılan John, ayının olası hastalıklarına karşı tedavi edildi. Saldırıdan saatler sonra polis, ayıyı yakalamak için bir ayı tuzağı kurdu. Ancak John, ayının ötenazi yapılmasını istemediğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletlerin'de John Swartz isimli adam torunu için havuzu doldurduktan sonra musluğu kapatmak için garaja girdi.Swartz'ın arkasından garaja giren ayı kendisine saldırdı. Bir anda neye uğradığı şaşıran Swartz koşarak ayıdan kurtulmayı başardı. Fakat ayı, Swartz kafasını ısırdı.

John, eşinin ilk yardımı sonrası ayının olası hastalıklarına karşı hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırıdan saatler sonra Pennsylvania Oyun Komisyonu yetkilisi, saldırıdan sorumlu ayıyı yakalamak için hızla bir ayı tuzağı kurdu.

John, saldırıya uğramasına rağmen, ayının ötenazi yapılmasını kesinlikle istemediğini söyledi.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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