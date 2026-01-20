''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı - Son Dakika
''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı

\'\'Amerika defol git\'\' şapkalarının satışı patladı
20.01.2026 18:16
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışları Avrupa'da tepki dalgası yaratırken, Danimarka ve Grönland'da dikkat çeken bir protesto sembolü ortaya çıktı. Trump'ın ''Make America Great Again'' sloganını ti'ye alan ve üzerinde Make America Go Away-Amerika Defol Git yazan kırmızı şapkalar, kısa sürede sokakların en çok konuşulan simgelerinden biri haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylem ve tehditlerini artırmasının ardından, Danimarka ve Grönland'da protestoların simgesi haline gelen kırmızı şapkalar büyük ilgi görmeye başladı. Trump'ın "Make America Great Again (MAGA)" sloganını tiye alan ve üzerinde "Make America Go Away" (Amerika Defol Git) yazan şapkalar kısa sürede yok sattı.

'Amerika defol git' şapkalarının satışı patladı

PROTESTONUN YENİ SİMGESİ OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan şapkalar, kamuya açık gösterilerde de dikkat çekiyor. Hafta sonu Kopenhag'da dondurucu soğukta düzenlenen protestoda çok sayıda gösterici, Trump yönetimine tepkisini bu şapkalarla dile getirdi.

İLK DENEMEDE İLGİ GÖRMEMİŞTİ

Şapkaların tasarımcısı ve Kopenhag'da vintage giyim mağazası işleten Jesper Rabe Tonnesen, ürünün ilk olarak 2024 yılında denendiğini ancak o dönemde beklenen ilgiyi görmediğini söyledi.

GRÖNLAND SÖYLEMİ TALEBİ ARTIRDI

Trump yönetiminin Grönland konusundaki söylemini sertleştirmesiyle birlikte talebin aniden arttığını belirten Tonnesen, "Amerikan heyeti Grönland'a gittiğinde bunun bir şaka olmadığını fark ettik. Bu bir reality şov değil, gerçekti" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA SONUNDA TÜKENDİ

Tonnesen, Danimarkalıları Grönland halkıyla dayanışmaya çağırmak için mizahi ama güçlü bir mesaj vermek istediğini vurgulayarak, şapkaların bir hafta sonu içinde tamamen tükendiğini ve artan talep üzerine binlerce yeni şapka siparişi verdiğini açıkladı.

