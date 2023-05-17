Amerikalı kadının evinde beslediği kedilerin sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı

Lynea Lattanzio ismindeki 67 yaşındaki kadın, evde kedi besleme alışkanlığının ilk olarak 1992'de başladığını söylüyor. Bu tarihte babasının isteğiyle sahiplenmek üzere kedi aramak için dışarı çıktığını belirten kadın, 15 kediyle eve geri döndüğünü söylüyor.

KEDİLERİN 60'IYLA AYNI ODADA KALIYOR

Barcroft TV'ye yaptığı açıklamada evdeki kedi nüfusundan dolayı yaşayacak yer bulamadığını aktaran Lattanzio, 60 kadar kediyle birlikte bir odada yattığını söylüyor.

Kedilerin masrafları dolayısıyla oldukça güçlük çektiğini de kaydeden 68 yaşındaki kadın, "Veteriner masraflarından dolayı kedilerin tedavilerini kendim yapmayı öğrendim. Bu, masraflarımı ciddi ölçüde düşürdü. Yıllık masrafım 1.6 milyon doları geçiyor" diye konuştu.

"TÜM MADDİYATIMI ONLARA ADADIM AMA BUNA DEĞER"

Şimdiye kadar beslediği kedi sayısını da 26 bin olarak açıklayarak hayrete düşüren kadın, "Kedi obsesyonu ilk başladığında 7 yıl boyunca parasız gezdim. Emekli ikramiyemi onlara harcadım; arabamı sattım, nişan yüzüğümü sattım. Ancak bu onlarla yaşamak için değer" ifadelerini kullandı.