Amerikalı kadının evinde beslediği kedilerin sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Amerikalı kadının evinde beslediği kedilerin sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı

Amerikalı kadının evinde beslediği kedilerin sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı

17.05.2023 21:31

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bir kadın, tam 1.100 kediyi beslediği evinin kapılarını gazetecilere için araladı. 67 yaşındaki kadın, evinde 800'ü yetişkin, 300'ü yavru olmak üzere 1.100 kedi beslediğini ifade etti.

Lynea Lattanzio ismindeki 67 yaşındaki kadın, evde kedi besleme alışkanlığının ilk olarak 1992'de başladığını söylüyor. Bu tarihte babasının isteğiyle sahiplenmek üzere kedi aramak için dışarı çıktığını belirten kadın, 15 kediyle eve geri döndüğünü söylüyor.

KEDİLERİN 60'IYLA AYNI ODADA KALIYOR

Barcroft TV'ye yaptığı açıklamada evdeki kedi nüfusundan dolayı yaşayacak yer bulamadığını aktaran Lattanzio, 60 kadar kediyle birlikte bir odada yattığını söylüyor.

Kedilerin masrafları dolayısıyla oldukça güçlük çektiğini de kaydeden 68 yaşındaki kadın, "Veteriner masraflarından dolayı kedilerin tedavilerini kendim yapmayı öğrendim. Bu, masraflarımı ciddi ölçüde düşürdü. Yıllık masrafım 1.6 milyon doları geçiyor" diye konuştu.

"TÜM MADDİYATIMI ONLARA ADADIM AMA BUNA DEĞER"

Şimdiye kadar beslediği kedi sayısını da 26 bin olarak açıklayarak hayrete düşüren kadın, "Kedi obsesyonu ilk başladığında 7 yıl boyunca parasız gezdim. Emekli ikramiyemi onlara harcadım; arabamı sattım, nişan yüzüğümü sattım. Ancak bu onlarla yaşamak için değer" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD'li kadın, evinde beslediği kedilerin sayısıyla şoke etti ABD'li kadın, evinde beslediği kedilerin sayısıyla şoke etti

kedi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerikalı kadının evinde beslediği kedilerin sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Hakan ve İlkay karşı karşıya! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City
23:38 Sarıgül canlı yayında Sinan Oğan'a çağrı yaptı: Kendine yakışan kararı vereceğine inanıyorum
23:20 Beyaz Saray'dan 2. tura kalan seçimlerle ilgili ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız
23:11 M.City-R.Madrid maçı öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! Bu hatanın özrü yok
22:45 111 yıl önce batan Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi
22:44 Bakan Soylu: Türkiye'de bir anket mafyası var, Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor
22:14 Süper Lig'deki İtalyan derbisinde gol yağmuru! Montella, Pirlo'yu üzdü
22:10 İşte Meclis'in en genç milletvekilleri! 4'ü AK Parti'den 1'i Yeşil Sol Parti'den
22:08 İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu
22:01 Seçimde kimseyi desteklemeyeceklerini söyleyen Perinçek, 1 haftada ağız değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 00:03:26. #1.13#
SON DAKİKA: Amerikalı kadının evinde beslediği kedilerin sayısını duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement