Amerikalı manken, ötenaziyle hayatına son veren büyükannesiyle son anlarını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Amerikalı manken, ötenaziyle hayatına son veren büyükannesiyle son anlarını paylaştı

24.05.2023 19:14

ABD'li manken Ali Tate Cutler, ötenaziyle hayatına son veren büyükannesiyle çektiği videoyu paylaştı. 32 yaşındaki mankenin TikTok'ta yayınladığı görüntüler kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla görüntülendi.

Kanada'da yaşayan Victoria's Secret mankeni Ali Tate Cutler, ötenaziyle yaşamına son veren büyükannesine destek vermek için birlikte geçirdikleri son anları kaydederek TikTok'ta yayınladı.

"ÇEKTİĞİ ACILARI GÖRMEK ZOR GELİYOR"

İlk kez gerçekten yakın olduğu birinin ölümüne tanıklık ettiğini ve bunun hayatını değiştirdiğini söyleyen manken, "Bunu etik olarak hiç değerlendirmedim. Onun çektiği acıları görmek bana zor geliyor" dedi.

Büyükannesinin son anlarında yanında olan Cutler, tüm ailesinin büyükanne Bubbie'nin aldığı bu kararını desteklediğini söyledi, "Yaşadığı acılara dayanamıyordum. Onun acılarının dindiğini görmek benim için en büyük hediyeydi" diye konuştu.

KARARIN SEBEBİ TEDAVİSİ OLMAYAN KANSER

Yaşanan süreci anlatan ikili, Bubbie'nin tedavi edilemeyen kanser sebebiyle bu yola karar verdiğini açıkladı. Hastanede gerçekleştirilecek işlemleri anlatan büyükanne, "3 enjeksiyon yapılıyor. İlki sizi uyutuyor. Siz güzel bir uykudayken acı çekmeden diğer enjeksiyonlar yapılıyor ve veda ediyorsunuz" ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
500
Kanada'daki cinayet 48 yıl sonra DNA yardımıyla çözüldü Kanada'daki cinayet 48 yıl sonra DNA yardımıyla çözüldü

Kanada, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerikalı manken, ötenaziyle hayatına son veren büyükannesiyle son anlarını paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti
22:35 Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
22:31 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:28 HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir
22:28 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:28 Son Dakika: Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı
22:24 Mansur Yavaş'a sorulan soru çok konuşuldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
22:13 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:12 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:10 F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 22:49:54. #1.12#
SON DAKİKA: Amerikalı manken, ötenaziyle hayatına son veren büyükannesiyle son anlarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement