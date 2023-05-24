Amerikalı manken, ötenaziyle hayatına son veren büyükannesiyle son anlarını paylaştı

Kanada'da yaşayan Victoria's Secret mankeni Ali Tate Cutler, ötenaziyle yaşamına son veren büyükannesine destek vermek için birlikte geçirdikleri son anları kaydederek TikTok'ta yayınladı.

"ÇEKTİĞİ ACILARI GÖRMEK ZOR GELİYOR"

İlk kez gerçekten yakın olduğu birinin ölümüne tanıklık ettiğini ve bunun hayatını değiştirdiğini söyleyen manken, "Bunu etik olarak hiç değerlendirmedim. Onun çektiği acıları görmek bana zor geliyor" dedi.

Büyükannesinin son anlarında yanında olan Cutler, tüm ailesinin büyükanne Bubbie'nin aldığı bu kararını desteklediğini söyledi, "Yaşadığı acılara dayanamıyordum. Onun acılarının dindiğini görmek benim için en büyük hediyeydi" diye konuştu.

KARARIN SEBEBİ TEDAVİSİ OLMAYAN KANSER

Yaşanan süreci anlatan ikili, Bubbie'nin tedavi edilemeyen kanser sebebiyle bu yola karar verdiğini açıkladı. Hastanede gerçekleştirilecek işlemleri anlatan büyükanne, "3 enjeksiyon yapılıyor. İlki sizi uyutuyor. Siz güzel bir uykudayken acı çekmeden diğer enjeksiyonlar yapılıyor ve veda ediyorsunuz" ifadesine yer verdi.