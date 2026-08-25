Amur\'daki Yangında 1 Ölü, 130 Yaralı

RUSYA'nın doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Amur'da yapımı devam eden gaz-kimya kompleksinde yangın çıktı. Yangında bir Çin vatandaşının yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralılardan en az 19'unun hastanede tedavi altına alındığı belirterek, tesiste söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.