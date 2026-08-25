Amur'daki Yangında 1 Ölü, 130 Yaralı
Rusya'nın Amur bölgesindeki gaz-kimya kompleksinde çıkan yangında bir kişi öldü, 130 yaralandı.
RUSYA'nın doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.
Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Amur'da yapımı devam eden gaz-kimya kompleksinde yangın çıktı. Yangında bir Çin vatandaşının yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralılardan en az 19'unun hastanede tedavi altına alındığı belirterek, tesiste söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Kaynak: DHA
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