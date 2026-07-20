Andy Burnham İngiltere'nin Yeni Başbakanı - Son Dakika
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Andy Burnham İngiltere'nin Yeni Başbakanı

20.07.2026 16:03
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İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral III. Charles'ın atamasıyla başbakanlık görevine başladı.

(ANKARA) - İngiltere İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham, Kral III. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanı olarak resmen göreve başladı. Keir Starmer'ın geçen ay açıkladığı istifasının ardından göreve gelen Burnham, ülkede son 10 yıldaki yedinci başbakan oldu.

İşçi Partisi'nin yeni lideri olarak geçen hafta seçilmesinin ardından Burnham, Buckingham Sarayı'nda İngiltere Kralı III. Charles ile görüştükten sonra başbakan olarak görevine başladı.

Burnham, Başbakanlık ofisi Downing Street önünde yaptığı ilk konuşmada İngiltere'de son yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlığa dikkat çekerek, daha "istikrarlı ve sorumlu" bir yönetim anlayışı vadetti. Burnham, "Ülkemizin son 10 yılda yedi başbakan gördüğünün son derece farkındayım. Benim kuşağımdaki siyasetçiler artık daha iyi olmak zorunda. İngiliz siyasetine yeniden istikrar ve sorumluluk kazandırmalıyız" dedi. Göreve "yeni bir ekonomi ve yeni bir ulusal birlik duygusu inşa etme" hedefiyle başladığını belirten Burnham, hayat pahalılığı nedeniyle zorlanan vatandaşlara "nefes alacak alan" sağlayacak politikalar izleyeceğini söyledi.

Starmer ise Başbakanlık konutu önünde yaptığı veda konuşmasında görevinden "iyi niyetle" ve "gülümseyerek" ayrıldığını söyledi.

Geçen ay hem İşçi Partisi liderliğinden hem de başbakanlıktan istifa edeceğini açıklayan Starmer'ın yerine Burnham, 379 İşçi Partisi milletvekilinin desteğiyle seçilmişti.

Burnham'ın gelecek günlerde kabinesini açıklaması beklenirken, öncelikli politikaları arasında yaşam maliyeti krizine yönelik adımlar, yeni sosyal konut programı, su ve enerji şirketlerinin kamu denetiminin güçlendirilmesi ve Kuzey Denizi'ndeki enerji politikalarının yeniden ele alınması bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Andy Burnham İngiltere'nin Yeni Başbakanı - Son Dakika

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