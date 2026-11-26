Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt, Fransa'daki şarap şatosu Château Miraval yüzünden yıllardır süren hukuk savaşını mahkeme dışında anlaşarak bitirdi. BBC'nin haberine göre uzlaşma, çiftin birbirine açtığı iki davayı da kapatıyor.

İki oyuncunun temsilcileri çarşamba günü ortak bir açıklama yaptı: "Ailemizin yararını gözeterek mahkeme dışında anlaştık, başka bir yorum yapmayacağız." Açıklamada bir de uyarı vardı: "Basında 'kaynaklara' dayandırılan yorumlar ne bizden ne de yakınımızdaki birinden geliyor."

DÜĞÜN YAPTIKLARI ŞATO KAVGA NEDENİ OLDU

Jolie ve Pitt, Fransa'nın güneyindeki Château Miraval'ın çoğunluk hissesini 2008'de satın almış, altı yıl sonra da burada evlenmişti. Jolie 2016'da boşanma davası açtı; şato ise ayrılığın en çetin başlığına dönüştü.

Pitt açtığı davada, eski eşinin şato ve bağdaki payını kendisinden izin almadan sattığını öne sürdü. Oyuncuya göre ikisi, diğerinin onayı olmadan hisselerini satmamak üzere anlaşmıştı. İddiaya göre Jolie payını, Rus oligark Yuri Şefler'in denetimindeki Lüksemburg merkezli bir içki şirketine devretti.

Pitt dava dilekçesinde Jolie'nin kendisine "zarar vermeye çalıştığını", bu satış yüzünden "zehirli bağlantıları ve niyetleri olan bir yabancıyla" ortak olmak zorunda kaldığını savunuyordu.

JOLIE ÖZEL UÇAKTAKİ KAVGAYI DAVA DOSYASINA TAŞIDI

Jolie karşı dava açtı ve 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a giden özel uçakta yaşananları mahkemeye taşıdı. Dilekçeye göre Pitt, çocuklarına fazla hoşgörülü davrandığını söyleyerek bağırmaya başladı, Jolie'yi başından tuttu, çocuklarından ikisine saldırdı, ailesine hakaret etti ve üzerlerine içki döktü. Çiftin altı çocuğu o sırada 8 ile 15 yaş arasındaydı.

Polis olayı soruşturdu, Pitt hakkında suçlama yöneltilmedi. Oyuncu iddiaları baştan beri reddediyor.

BOŞANMA 8 YIL SÜRMÜŞTÜ

İkili, sekiz yıl süren hukuk mücadelesinin ardından geçen yılın sonunda boşanma konusunda anlaşmıştı. Şato davası, aralarında kalan son büyük dosyaydı.

Jolie ile Pitt 2005 yapımı "Mr. & Mrs. Smith" filminin setinde tanışmış, basın çifte "Brangelina" adını takmıştı. 2014'te evlendiklerinde Hollywood'un en çok kazanan isimleri arasındaydılar. Bu, Pitt'in Jennifer Aniston'dan sonraki ikinci, Jolie'nin ise Billy Bob Thornton ve Jonny Lee Miller'dan sonraki üçüncü evliliğiydi.

Kaynak: BBC