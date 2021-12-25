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Annesi ve babası küçük çocuğu öyle bir ceza verdi ki! Yol kenarında elinde tabelayla beklettiler - Son Dakika

Annesi ve babası küçük çocuğu öyle bir ceza verdi ki! Yol kenarında elinde tabelayla beklettiler

25.12.2021 14:31

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, bir çocuğa anne ve babası tarafından verilen ceza tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde "Ben bir zorbayım, zorbalardan nefret ediyorsanız korna çalın" yazılı tabelayı tutan çocuğun yol kenarında beklediği görüldü.

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olay, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. İddialara göre 10'lu yaşlardaki bir çocuk yaramazlık yaptı ve bu yaramazlığın sonucunda anne ve babası tarafından çocuğa ceza kesildi. Ancak ceza, alışılagelmişin dışındaydı.

ELİNDE TABELA İLE YOL KENARINDA BEKLETTİLER

Anne ve babasının kenardan kendisini izlediği belirtilen çocuk, elinde tabelayla yol kenarında beklemeye başladı. Söz konusu tabelada ise "Ben bir zorbayım, zorbalardan nefret ediyorsanız korna çalın" ifadeleri yer aldı. Bu anlar, yoldan geçen bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.

5 MİLYON KEZ İZLENDİ, 1 MİLYON YORUM GELDİ

Olayın, sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından video 5 milyon görüntülenme aldı. Ayrıca 1 milyona yakın sosyal medya kullanıcısı da olayla ilgili yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, çocuğa verilen çağ dışı cezaya büyük tepki gösterdi. Kullanıcılar, bu tarz bir cezanın çocuğun durumunu daha da kötüleştireceğini savundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Annesi ve babası küçük çocuğu öyle bir ceza verdi ki! Yol kenarında elinde tabelayla beklettiler - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Annesi ve babası küçük çocuğu öyle bir ceza verdi ki! Yol kenarında elinde tabelayla beklettiler - Son Dakika
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