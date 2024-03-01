Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron\'un Ukrayna\'ya asker gönderme açıklamasına güldü

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye havadan yardım yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze Şeridi'nde daha fazlasını yapması gerektiğini belirterek, Ürdün ve diğer ülkelerle birlikte Gazze'ye havadan yardım yapacaklarını açıkladı. Biden, Filistinlilere düzenlenen saldırıyı trajik ve endişe verici bir olay olarak nitelendirerek, Gazze'ye akan yardımın yeterli olmadığını ve daha fazla yardım gönderilmesi gerektiğini vurguladı.