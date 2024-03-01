Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü - Son Dakika
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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin 'ihtimal dışı' bırakılmaması gerektiğine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya güldü. Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.

01.03.2024 23:56  Güncelleme: 00:20
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya güldü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Antalya Diplomasi Forumu 2024'e katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen Lavrov'a görüşme çıkışında bekleyen basın mensupları gündemdeki konulara ilişkin sorular yöneltti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklaması hakkındaki görüşü sorulan Lavrov, soruyu gülerek geçiştirdi. Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.

Antalya'da Lavrov'u güldüren Macron sorusu

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz" diyerek, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Antalya'da Lavrov'u güldüren Macron sorusu

PUTİN NÜKLEER TEHDİTTE BULUNMUŞTU

Putin, önceki Rus parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını ve Ukrayna'da askeri avantaja sahip olduğunu ifade etmişti. Rus lider Putin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron\'un Ukrayna\'ya asker gönderme açıklamasına güldü

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Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü - Son Dakika

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