Spd Bavyera Eyalet Milletvekilliği Görevini Sürdüren Arif Taşdelen Güven Tazeledi - Son Dakika
Spd Bavyera Eyalet Milletvekilliği Görevini Sürdüren Arif Taşdelen Güven Tazeledi

24.05.2026 15:11  Güncelleme: 16:48
SPD Bavyera Eyalet Parlamentosu Meclis Grubu Başkan Vekilliğine yeniden seçilen Arif Taşdelen, artan yaşam maliyetleri, yüksek kiralar ve enerji giderlerine karşı sosyal devletin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Sosyal Demokrat parti (SPD) Bavyera Eyalet Parlamentosu Meclis Grubu Başkan Vekilliğine yeniden seçilen Arif Taşdelen, artan yaşam maliyetleri, yüksek kiralar ve enerji giderlerine karşı sosyal devletin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'da 3 dönemdir SPD Bavyera Eyalet Milletvekilliği görevini sürdüren Arif Taşdelen, SPD Bavyera Eyalet Parlamentosu Meclis Grubu Başkan Vekilliğine yeniden seçildi. Taşdelen, yeniden destek görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bana verilen güvene layık olmaya devam edeceğim" dedi.

Önümüzdeki dönemde de vatandaşların sorunlarının çözümü için çalışacağını ifade eden Taşdelen, Bavyera'da ailelerin, belediyelerin, çalışanların ve işletmelerin ciddi ekonomik baskılar altında bulunduğunu söyledi. Artan yaşam maliyetleri, yüksek kira fiyatları ve enerji giderlerinin vatandaşları zorladığını belirten Taşdelen, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Taşdelen, iyi işler, uygun fiyatlı konutlar, güçlü belediyeler ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik yatırımların önemine dikkati çekti. Yerel yönetimlerin artan yük altında hizmet vermekte zorlandığını belirten Taşdelen, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda belediyelere daha fazla destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gereksiz bürokrasi nedeniyle zaman ve maliyet kaybı yaşadığını ifade eden Taşdelen, yatırım ortamının kolaylaştırılması ve çalışan haklarının korunmasının öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

Kaynak: ANKA

