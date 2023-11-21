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Arjantin'de Devlet Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Aşırı Sağcı Siyasetçi Javier Milei'nin Yeni First Lady'si: Komedyen Fatima Florez - Son Dakika

Arjantin'de Devlet Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Aşırı Sağcı Siyasetçi Javier Milei'nin Yeni First Lady'si: Komedyen Fatima Florez

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağcı siyasetçi Javier Milei'nin sevgilisi, ünlü komedyen Fatima Florez, ülkenin yeni First Lady'si olacak. Florez, 22 yıllık evliliğini bitirerek Milei ile birlikteliğe adım atmıştı. Milei, Instagram'da sevgilisinin oy kullandığını gösteren bir fotoğrafı paylaştı. Florez'in cinsiyetçi ve cinsellikle ilgili açıklamalarıyla tepki çeken Milei ile ilişkisi, kamuoyunda tartışmalara neden oluyor.

Arjantin\'de Devlet Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Aşırı Sağcı Siyasetçi Javier Milei\'nin Yeni First Lady\'si: Komedyen Fatima Florez
21.11.2023 - 11:42,  Güncelleme: 11:55
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Arjantin'in yeni First Lady'si! Arjantin devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağcı siyasetçi Javier Milei'nin sevgilisi, ünlü komedyen Fatima Florez, ülkenin gündemine oturdu.

Arjantin'de Devlet Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Aşırı Sağcı Siyasetçi Javier Milei'nin Yeni First Lady'si: Komedyen Fatima Florez

Ünlü bir komedyen olarak bilinen 42 yaşındaki Fatima Florez, Arjantin'in yeni First Lady'si olacak. Milei ile geçen aralık ayında bir tartışma programında tanışan Florez, 22 yıllık evliliğini bitirerek aşırı sağcı siyasetçi ile birlikteliğe adım atmıştı.

Milei, Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan sevgilisinin oy kullandığını gösteren bir fotoğrafı "Aşkım oyunu verdi" notuyla paylaşmıştı.

Arjantin'de Devlet Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Aşırı Sağcı Siyasetçi Javier Milei'nin Yeni First Lady'si: Komedyen Fatima Florez

Son zamanlarda birçok davete birlikte katılan çiftin ilişkisi, kamuoyunda tartışmalara neden oluyor. Florez'in bazı hayranları, oyuncunun cinsiyetçi ve cinsellikle ilgili açıklamalarıyla tepki çeken Milei ile ilişkisini eleştiriyor.

Genç yaşta taklit yeteneğiyle dikkat çeken Florez, bir dönem anoreksiya hastalığı nedeniyle 40 kiloya kadar düştüğünü anlatmıştı. Milei ise bir röportajda sevgilisi için "Ona çok aşığım" demişti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Arjantin, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arjantin'de Devlet Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Aşırı Sağcı Siyasetçi Javier Milei'nin Yeni First Lady'si: Komedyen Fatima Florez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de Devlet Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Aşırı Sağcı Siyasetçi Javier Milei'nin Yeni First Lady'si: Komedyen Fatima Florez - Son Dakika
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