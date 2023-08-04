Arjantin'de Satın Alınan İki Köpek Steroidle Şişirilmiş Sıçan Çıktı - Son Dakika
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Arjantin'de Satın Alınan İki Köpek Steroidle Şişirilmiş Sıçan Çıktı

04.08.2023 14:50

Arjantin'de bir adam, satın aldığı iki poodle köpeğin aslında steroidle şişirilmiş sıçan olduğunu öğrenince şok yaşadı. İnanarak 150 dolar harcadığı köpeklerin aslında fret olduğunu fark eden adam, sosyal medyada tartışmalara neden olan bir olayın parçası olduğunu öğrendi.

Arjantin'de bir adam, satın aldığı ikipoodle köpeğin steroidle şişirilmiş sıçan olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Satın aldığı iki süs köpeği steroit ile şişirilmiş iki sıçan olduğu ortaya çıktı

Kimliği belirsiz olan bu kişi, Catamarca, Arjantin'de, güzel oyuncak poodle köpekler olduğuna inandığı için 150 dolar harcadı, ancak daha sonra bu hayvanların steroidle şişirilmiş fretler olduğunu fark etti.

Birey, safkan bir köpek için çok düşük fiyatla kandırıldı ve eve döndüğünde "köpekleri" veteriner hekimin aşılarını yapması için götürdü.

Aslında iki adet steroidle büyütülmüş fret satın almıştı ve onların tüyleri kabarık oyuncak bir poodle'a benzemesi için ekstra bakım yapılmıştı, bu da şüphelerini doğruladı.

Bu olay, Çin'deki 'sahte' güneş ayısı tartışmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcılarının çekiştiği geniş bir olayın parçasıydı. Arjantin'de ülkenin en büyük pazarında safkan oyuncak poodle sandıkları için yüzlerce dolar harcayan saf düşünceli alıcılar, aslında steroidle şişirilmiş bir fret satın aldıklarını keşfettiler.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya Arjantin'de Satın Alınan İki Köpek Steroidle Şişirilmiş Sıçan Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de Satın Alınan İki Köpek Steroidle Şişirilmiş Sıçan Çıktı - Son Dakika
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