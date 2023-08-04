Arjantin'de Satın Alınan İki Köpek Steroidle Şişirilmiş Sıçan Çıktı

Arjantin'de bir adam, satın aldığı ikipoodle köpeğin steroidle şişirilmiş sıçan olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Kimliği belirsiz olan bu kişi, Catamarca, Arjantin'de, güzel oyuncak poodle köpekler olduğuna inandığı için 150 dolar harcadı, ancak daha sonra bu hayvanların steroidle şişirilmiş fretler olduğunu fark etti.

Birey, safkan bir köpek için çok düşük fiyatla kandırıldı ve eve döndüğünde "köpekleri" veteriner hekimin aşılarını yapması için götürdü.

Aslında iki adet steroidle büyütülmüş fret satın almıştı ve onların tüyleri kabarık oyuncak bir poodle'a benzemesi için ekstra bakım yapılmıştı, bu da şüphelerini doğruladı.

Bu olay, Çin'deki 'sahte' güneş ayısı tartışmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcılarının çekiştiği geniş bir olayın parçasıydı. Arjantin'de ülkenin en büyük pazarında safkan oyuncak poodle sandıkları için yüzlerce dolar harcayan saf düşünceli alıcılar, aslında steroidle şişirilmiş bir fret satın aldıklarını keşfettiler.