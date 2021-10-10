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Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi

10.10.2021 14:38
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi

Sosyal medyada başına gelen bir olayı paylaşan kadın, arkadaşının düğününde sağdıçla ilişkiye girdikten sonra kalp krizi geçirdiğini açıkladı. Kadın, geçirdiği rahatsızlığın sebebini cinsel ilişkiye bağladı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması Reddit'te ilginç hikayeler paylaşılmaya devam ediyor. İsmini vermek istemeyen bir kadın kullanıcı da bu platformda yaptığı paylaşımla, başına gelenleri anlattı.

ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNDE TANIŞTI

Kadın, arkadaşının düğününde tanıştığı ve konuşmaya başladığı sağdıçla, otele gittiklerini ve daha sonra ilişkiye girdiklerini anlattı. Ancak ilişki sırasında bir şeylerin ters gittiğini ve kalp krizi geçirdiğini söyledi.

HEMEN TEDAVİYE ALINDI

Olayın ardından tedaviye alınan kadın, bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. EGK grafiklerinin normale dönmesinin ardından yeniden eski hayatına kavuşan kadın, doktorların ilişki konusunda ise kendisini uyardığını belirtti.

Kadının anlattıkları kullanıcılar tarafından çok ilgi gördü. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi

Kalp Krizi, Reddit, Medya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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