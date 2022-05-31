Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu - Son Dakika
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Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu

31.05.2022 16:13
Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu

Peru'da arkeologlar uzun süredir 500 yıllık hastanenin bahçesinde kazı çalışması gerçekleştirdi. Kazı sonucu arkeologlar büyük şaşkınlık yaşarken, toplamda 42 insana ait iskelet bulundu.

Peru'daki bir hastanede uzun süredir araştırma gerçekleştiren bilim insanları, tarih bilimi açısından önemli bir keşfe imza attı.

İŞGAL SIRASINDA GÖMÜLMÜŞLER

Arkeologlar, hastane bahçesinde yaptıkları kazılarda çok sayıda insan kemiğine rastladı. Bölgeyle ilgili yapılan araştırmada, 42 insanın 16. yüzyıldaki İspanyol işgali sırasında gömüldüğü belirtildi.

500 yıllık hastaneyi kazdılar, aşağıda gördükleri yüzünden akıl tutulması yaşadılar: Burada ölü mahzen var

ÇOK SAYIDA MAHZEN DE BULUNDU

Bilim insanları ayrıca yer altında çok sayıda mahzen de tespit etti. Kazı yapılan bölgenin üzerinde çökme meydana geldiği ve mezarlığın bu nedenle uzun süredir bulunamadığı açıklandı. Şimdi kemikler üzerinde yapılacak araştırmaylainsanların nasıl öldüğü ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

500 yıllık hastaneyi kazdılar, aşağıda gördükleri yüzünden akıl tutulması yaşadılar: Burada ölü mahzen var
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Son Dakika Dünya Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu - Son Dakika
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