Peru'daki bir hastanede uzun süredir araştırma gerçekleştiren bilim insanları, tarih bilimi açısından önemli bir keşfe imza attı.
Arkeologlar, hastane bahçesinde yaptıkları kazılarda çok sayıda insan kemiğine rastladı. Bölgeyle ilgili yapılan araştırmada, 42 insanın 16. yüzyıldaki İspanyol işgali sırasında gömüldüğü belirtildi.
Bilim insanları ayrıca yer altında çok sayıda mahzen de tespit etti. Kazı yapılan bölgenin üzerinde çökme meydana geldiği ve mezarlığın bu nedenle uzun süredir bulunamadığı açıklandı. Şimdi kemikler üzerinde yapılacak araştırmaylainsanların nasıl öldüğü ortaya çıkarılmaya çalışılacak.
Son Dakika › Dünya › Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu - Son Dakika