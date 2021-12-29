Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum

18. Hanedan'ın ikinci firavunu olan I. Amenhotep'in mezarının daha önceden açılması kararlaştırılmıştı. Ancak arkeologlar, bu işlemi kendilerinin yapamayacağını belirtti. Bu durum üzerine I. Amenhotep'in mumyasının içi X ışınlarıyla incelendi. Bulgular, 18. Hanedan'ın ikinci firavunu olan I. Amenhotep'in yaşamı ve ölümüyle ilgili gizemleri aydınlattı.

DİŞLERİ SAPASAĞLAM KALMIŞ

Hakemli bilimsel dergi Frontiers in Medicine'de yayımlanan araştırmanın arkasındaki ekipten Radyolog Seher Salim, firavunun dar çenesi, küçük burnu ve kıvırcık saçlarıyla fiziksel açıdan babasına benzediğini söyledi. Firavunun dişleri de yaklaşık 3 bin 500 yıl önce yaşamış biri için şaşırtıcı derecede sağlam ve bakımlıydı.

ARKEOLOGLAR AÇMAYA CESARET EDEMEDİ

Salim, "Pek çok kraliyet mumyasının dişleri kötüydü ama Amenhotep'in dişleri güzeldi" diye konuştu. Firavunun çiçek çelenkleri ve bir ahşap yüz maskesiyle süslenmiş mumyası çok hassas olduğu için, arkeologlar onu açmaya hiçbir zaman cesaret edemedi. 1881'de keşfedilen kalıntılar bu nedenle, 19. ve 20. yüzyıllarda bulunan ve henüz açılamayan tek kraliyet mumyası olarak kaldı.