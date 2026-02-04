Asansöre biner binmez balonlar patladı - Son Dakika
Dünya

Asansöre biner binmez balonlar patladı

Asansöre biner binmez balonlar patladı
04.02.2026 22:41  Güncelleme: 22:47
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Hindistan'ın Mumbai şehrinde asansöre binen bir adamın elindeki gaz dolu balonlar aniden patladı. Asansör bir anda alev içinde kalırken, içindekiler korkuyla kendini dışarı attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir binada meydana gelen olayda, asansöre elinde çok sayıda balonla binen bir kişi facianın eşiğinden döndü.

ASANSÖRDE BALONLAR PATLADI

Asansör kabini hareket etmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden patlayan balonlar, içeriyi saniyeler içinde alev topuna çevirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, asansörde bulunanların büyük bir panikle kendilerini dışarı attığı ve alevlerin arasından son anda kurtuldukları görüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, balonların içinde helyum yerine daha ucuz ama son derece yanıcı olan hidrojen gazı bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Dünya

Son Dakika Dünya Asansöre biner binmez balonlar patladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Asansöre biner binmez balonlar patladı - Son Dakika
