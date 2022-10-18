Paris'te sahne alan ünlü şarkıcı binlerce kişinin önünde hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Paris'te sahne alan ünlü şarkıcı binlerce kişinin önünde hayatını kaybetti

18.10.2022 12:09

Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 10 bin kişiye konser veren, asıl adı Michael Benjamin olan ancak sahnede Mikaben ismini kullanan Haitili şarkıcı bir anda yere yığılarak can verdi.

Fransa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Asıl adı Michael Benjamin olan ancak sahnede Mikaben ismini kullanan Haitili şarkıcı, Paris'te verdiği konser sırasında bir anda yere yığıldı. 41 yaşındaki şarkıcının hayatını kaybettiği açıklandı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

20 bin kişilik kapasiteye sahip Accor Arena'da grubu CaRiMi ile sahne alan Haitili şarkıcı, aniden bayılarak yere düştü. Mikaben'in kalp krizi geçirdiği belirtildi. Görgü tanıkları, tahminen 10 bin kişinin izlediği konserde ünlü şarkıcının, Ou Pati şarkısını seslendirdikten sonra sahneden inmeye hazırlanırken birden yere yığıldığını söyledi.

Dünya bu görüntüler yüzünden şokta! Ünlü şarkıcı sahnede şarkı söylerken binlerce kişinin önünde öldü

ÇABALAR YETERSİZ KALDI

Olay yerine hızla ulaşan sağlık görevlilerinin çabasının Mikaben'i hayata döndürmeye yetmediği belirtildi. Mikaben'in ölümü üzerine salon boşaltıldı. 1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de doğan Mikaben ünlü şarkıcı Lionel Benjamin'in oğluydu.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paris'te sahne alan ünlü şarkıcı binlerce kişinin önünde hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Annenin anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına koydukları görenleri şaşırttı
12:13 Kendisine saldıran ayıyı dövdüğü anlar 1 milyondan fazla izlendi
12:09 Paris'te sahne alan ünlü şarkıcı binlerce kişinin önünde hayatını kaybetti
11:53 TBMM kürsüsünde telefon kıran CHP'li vekile MHP lideri Bahçeli'den tepki: Kalaşnikoftan ne farkı vardır?
11:39 Yeğeninin tanıdığı bir gençle evlenmesini isteyen amca çıkan kavgada can verdi
11:35 Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte olay oldu
11:35 Çocuklarının doğum gününde çok masraf yaptığı için eleştirilen Ebru Şancı: Doğum günleri bende bir travma
11:12 Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrılan Arif Verimli'den dikkat çeken itiraf
10:55 Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Demirtaş'ın abisinden eğitim aldığı ortaya çıktı
11:03 Kapadokya'da balon kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 13:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Paris'te sahne alan ünlü şarkıcı binlerce kişinin önünde hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement