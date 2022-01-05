Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı

İsrail'İn başkenti Tel Aviv'deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle'yi hakaretler eşliğinde darbetti. Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı. Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURTULMUÅ'TAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Tel Aviv'de görevi başındayken uğradığı saldırı sonucu yaralanan Anadolu Ajansı kameramanına ve tüm AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail'deki sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayışın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiği bu hain saldırıyı lanetle kınıyorum." dedi.