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Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı - Son Dakika

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı

05.01.2022 21:35

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'yi darbetti.

İsrail'İn başkenti Tel Aviv'deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle'yi hakaretler eşliğinde darbetti. Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı. Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanını darbetti

KURTULMUÅ'TAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Tel Aviv'de görevi başındayken uğradığı saldırı sonucu yaralanan Anadolu Ajansı kameramanına ve tüm AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail'deki sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayışın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiği bu hain saldırıyı lanetle kınıyorum." dedi.

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanını darbetti
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Tel Aviv, İsrail, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı - Son Dakika
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