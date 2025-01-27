'Aşkın Büyüsü' Filminin İki Yıldızı Sandra Bullock ve Nicole Kidman, 27 Yıl Sonra Tekrar Bir Arada! - Son Dakika
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'Aşkın Büyüsü' Filminin İki Yıldızı Sandra Bullock ve Nicole Kidman, 27 Yıl Sonra Tekrar Bir Arada!

\'Aşkın Büyüsü\' Filminin İki Yıldızı Sandra Bullock ve Nicole Kidman, 27 Yıl Sonra Tekrar Bir Arada!

Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bier'in yöneteceği 'Aşkın Büyüsü 2' filmi için Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın başrolleri paylaşacağı açıklandı.

27.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:00
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'AŞKIN Büyüsü' filminin yıldızları Sandra Bullock ve Nicole Kidman, 27 yıl sonra devam filminde buluşacak.

Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bier'in yönetmenliğini yapacağı 'Aşkın Büyüsü 2' filmi için çalışmaların başladığı belirtildi. Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın filmin yapımcılığını ve başrollerini üstlendiği açıklandı.

'Kırmızı Değirmen', 'Diğerleri', 'Saatler' ve 'Gözü Tamamen Kapal'ı gibi birçok filmle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 1998 yılında Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminde rol aldı. Filmde Kidman, Sandra Bullock ile başrolleri paylaştı.

Yönetmen Susanne Bier'in, Kidman ile 'The Undoing' ve 'The Perfect Couple' projelerinde çalıştığı, Bullock ile 'Bird Box' filminde bir araya geldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya 'Aşkın Büyüsü' Filminin İki Yıldızı Sandra Bullock ve Nicole Kidman, 27 Yıl Sonra Tekrar Bir Arada! - Son Dakika

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