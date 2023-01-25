Aslanların kafesine giren kaplan muhtemel sonunu kendi hazırladı - Son Dakika
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Aslanların kafesine giren kaplan muhtemel sonunu kendi hazırladı

25.01.2023 14:30

Görüntüler Çin'in Sichuan vilayetinden. Yibin Vahşi Yaşam Parkın'da bir Sibirya kaplanı aslanların kafesine girme k gibi bir hataya düştü. 3 aslan, aralarına aldıkları kaplanı dakikalar içinde öldürdü. Korkunç olaya ziyaretçiler de şahit oldu.

Çin'in Sichuan vilayetinde bulunan Yibin Vahşi Yaşam Parkın'da kan donduran bir olay meydana geldi. Bir Sibirya kaplanı yaşam parkında bulunan aslan kafesine girdi.

KAPLANI PARÇALADILAR

TikTok'ta paylaşılan görüntülerde, üç aslanın kaplana saldırdığı ve hayvanı parçaladığı anlar yer aldı. İçlerinde çocukların da bulunduğu ziyaretçiler ise yaşananlara tanık oldu.

ENGEL OLAMADILAR

Videoda, safari aracında bulunan bazı kişilerin görevlilere "Kaplanı kurtarın" diye seslendiği duyuluyor. Bir turist rehberi kornaya basarak aslanları kaplandan uzaklaştırmaya çalışırken başka bir kişi de elinde uzun çubukla aslanlara vurdu. O anlar şahit olanların hiçbirisi de başarılı olamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra olay yerine gelen uzmanlar, aslanları uzaklaştırıp kaplanı kurtarmayı başardı. Fakat vücudunun büyük bir kısmı parçalanan kaplan kurtarılamadı. Olaydan sonra soruşturma başlatıldı.

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