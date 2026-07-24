Assam\'da Sel Felaketi: 47 Ölü

HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nden (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı. Sivasagar ile Charaideo bölgelerinde sel nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, ölü sayısının 47'ye yükseldiği aktarıldı.