Ateşkes İlan Edildi

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri arasındaki ateşkes Lübnan ile diğer bölgeleri de kapsıyor, bu karar derhal yürürlüğe girecek" dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın taraflarının ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirmekten 'memnuniyet duyduğunu' belirtti. 'İran ile ABD ve müttefikleri' arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığını vurgulayan Şerif, bu kararın 'hemen yürürlüğe girdiğini' aktardı.

Şerif, ateşkes kararını 'sağduyulu bir adım' olarak değerlendirerek, bu konuda ülkelerin liderlerine 'en derin şükranlarını sunduğunu' bildirdi. Müzakereleri ilerletmek üzere ülkelerin heyetlerini 10 Nisan'da İslamabad'a davet eden Şerif, "Her iki taraf da olağanüstü bir sağduyu ve anlayış sergilemiş ve barış ile istikrarın sağlanması için yapıcı bir şekilde çaba göstermeye devam etmiştir. 'İslamabad Görüşmeleri'nin sürdürülebilir bir barışa ulaşılmasında başarılı olmasını yürekten umuyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla müjdeli haber paylaşmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.