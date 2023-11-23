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Netanyahu, ateşkes öncesi Mossad'a Hamas liderlerini "Gördüğünüz yerde öldürün" talimatı verdi - Son Dakika

Netanyahu, ateşkes öncesi Mossad'a Hamas liderlerini "Gördüğünüz yerde öldürün" talimatı verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad'a Hamas liderlerini her yerde öldürme talimatın verdiğini açıkladı. Ateşkesin kabul edilmesine rağmen, Netanyahu ve hükümet yetkilileri, mücadeleyi Hamas'ı yok edene ve rehineler serbest bırakılana kadar sürdüreceklerini belirtti.

23.11.2023 - 13:38,  Güncelleme: 13:44
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İsrail ve Hamas arasında yürürlüğe girecek olan ateşkes öncesi, İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad'a Hamas liderlerini her yerde öldürme talimatı verdiğini söyledi.

HAMAS YOK EDİLENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM MESAJI VERİLDİ

Kabinenin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından televizyonda yayınlanan basın toplantısında Netanyahu, Gallant ve Gantz, Hamas yok edilene ve tüm rehineler serbest bırakılana kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi.

"GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE VURUN"

Başbakan Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de savaş kabinesi üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Mossad İstihbarat teşkilatına Hamas'ın liderlerini "Nerede olurlarsa olsunlar" hedef almaları talimatını verdiğini söyledi.

YÜRÜYEN ÖLÜ OLARAK GÖRÜYORLAR

Netanyahu,bu açıklamayı bir gazetecinin kendisine İsmail Heniye ve Halid Meşal'in savaş bittikten sonra da Gazze'yi yönetmeyi beklediklerini hatırlatması üzerine yaptı. Savunma Bakanı Yoav Gallant, tüm Hamas liderlerini yürüyen ölü adamlar olarak niteledi.

REHİNLERİN KURTARILMASI "KUTSAL BİR GÖREV"

Netanyahu, tarih boyunca Yahudilerin rehinelerini hep askeri operasyonlar ile kurtardıklarını fakat bunun her zaman mümkün olmadığını söyleyerek Hamas ile rehineler için yapılan ateşkes anlaşmasına atıfta bulundu. Netenyahu, rehinelerin iadesini "kutsal bir görev" olarak nitelendirdi.

"CUMA GÜNÜNDEN ÖNCE YÜRÜLÜĞE GİRMEYECEK"

Anlaşmanın Perşembe günü yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak Çarşamba günü geç saatlerde yapılan sürpriz bir duyuruda Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Tzachi Hanegbi, anlaşmanın "Cuma gününden önce" yürürlüğe girmeyeceğini söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Mossad, Gazze, Hamas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, ateşkes öncesi Mossad'a Hamas liderlerini 'Gördüğünüz yerde öldürün' talimatı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu, ateşkes öncesi Mossad'a Hamas liderlerini "Gördüğünüz yerde öldürün" talimatı verdi - Son Dakika
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