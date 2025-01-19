Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Geniş Video İzle

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi sonrası yurduna dönen bir Filistinli kadının sözleri duygulandırdı. "Refah'a gidiyorum, çocuklarım şehit oldu. Allah'a hamd olsun. Allah'ın izniyle galip geldik" diyen kadının sözleri kameralarca kaydedildi.

19.01.2025 19:04  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve İsrail arasında imzalanan Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşması bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Ateşkes sonrası yurduna dönen kadının söylediği sözler duygulandırdı.

"NEYİM VARSA FEDA ETTİM"

O anlar kameralara da yansırken; Refah'a geri döndüğünü belirten kadın, "Refah'a gidiyorum, çocuklarım şehit oldu. Allah'a hamd olsun. Allah'ın izniyle galip geldik" dediği görüldü. Filistinli kadın ayrıca "Evim, çocuklarım neyim varsa feda ettim. Yine de dimdik ayaktayız. Refah'a en son ayak basmamın üzerinden 9 ay geçti. Zafer Allah'ındır" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda gerçekleşen Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasında Hamas ve İsrail anlaşmış, anlaşma 19 Ocak itibariyle yürürlüğe girmişti.

Anlaşmaya göre, 33 İsrailli esir serbest bırakılacağı öngörülüyor. İsrail'in de 1900 Filistinliyi serbest bırakması gerekiyor.

Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah\'ın izniyle galip geldik

Politika, Sözler, Yaşam, Dünya, Gazze, Refah, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Yildiray:
    neyin kafasını yaşıyorsun 50 bin kişi öldü.esirleri geri verdin.ne kazandın??? 39 35 Yanıtla
  • Çelikk:
    pok kazandınız savaşı onlar bitirdi sizi gömdü khpee kadın 13 48 Yanıtla
  • Buruk Ali:
    Allah (C.C) hepimizin yardımcısı olsun. 58 3 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Galip mi geldiniz ?? keşke öyle olsaydı. ama malesef onlar kazandı simdilik 30 19 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    sözde müslüman devletler Müslüman olsaydı kimsenin başına böyle bir şey gelmezdi müslümanlıkla alakaları yok Müslüman ülkelerin 27 1 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Saldırıyı hamas başlatmıştı ne kazandı şimdi? 10 7 Yanıtla
  • Cihan3838:
    galip gelmiş, gazze hayalet şehre dönmüş,50 bin sivil ölmüş, hala galip geldik diyor 9 4 Yanıtla
  • Ergün Öz:
    burada haddini bilmeyenlerin bozuk türkçe hakaret dolu yazıları var bunlar lütfen burada yayınlamayın 4 6 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yeryüzünden silinmemeyi galibiyet sanıyorlar, işte bu düşünce yapısı oldukça küçük ve kaybettirici. Bir an önce düşünce ve eğitim seviyelerini geliştirmeleri lazım. 6 4 Yanıtla
  • Apple User:
    israil bunlara az bile yapıyor diyecem insanlığımdan utanıyorum . Lan daha dün ağlıyordunuz tv lerde israil sizin çocuklarınızı öldürdü bizim değil neyin galibiyeti ? Utanmasalar halay çekecekler ?? 3 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
14:18 Beşiktaş Solskjaer’i resmen açıkladı İşte sözleşme süresi Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
14:10 Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum
13:48 Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Solskjaer Beşiktaş’tan adeta servet kazanacak Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak
13:21 Hüseyin Avni Danyal’ın acı günü Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
13:15 Survivor Efecan’ın hayat hikayesi yürek burktu Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!
12:51 Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:09 Dünkü hakem bir maça daha atandı İşte Süper Lig’de günün yabancı VAR hakemleri Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 20:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.